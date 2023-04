VIM (Vitality in Motion) es más que un lugar para hacer ejercicio: su objetivo es generar un movimiento positivo dentro de la comunidad. Y es que mediante pequeños y constantes cambios positivos en la rutina del día a día, todos podemos mejorar nuestras vidas.

Ante las dudas de si el indoor cycling es para ti, te aconsejan no tener miedo, enfocarte en ir a tu ritmo y no compararte con nadie. “Todos fueron principiantes algún día. Sigue tu ritmo, escucha tus límites y, poco a poco, véncelos”, expresaron.

Mariana Sánchez

“El indoor cycling llegó a mi vida cuando no me encantaba ir al gimnasio. Pero me enamoré de las luces, la música y las palabras de las coaches. Ahora, quiero que cada una de mis clases sean igual de motivante y adictivas”.