¿Ya quieres que sea viernes? Estas 5 canciones te pondrán en ambiente

¿Hueles eso? Ya casi es viernes, quincena y puente, eso significa que no tienes pretextos para no disfrutar de este fin de semana con la mejor música, amigos, familia y reuniones. Si quieres ir preparado para ser el DJ de la noche, pero no sabes qué canciones poner, no te preocupes, aquí te salvamos la vida con las mejores canciones para prender el ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Cinco canciones que vas a disfrutar escuchar y te llenarán de energía

La música tiene una extensa variedad para todos los gustos y momentos, pero si ahorita quieres ser el alma de la fiesta y poner las mejores rolas del momento, estas cinco canciones seguramente te van a encantar. Spoiler: Mi favorita es la 3, créeme, no vas a dejar de escucharla, te lo digo por experiencia.