‘Zootopia 2’ domina la taquilla mundial

Por: Brooks Barnes

Por segundo fin de semana consecutivo, los estadounidenses fueron al cine multitudinariamente, lo que supuso un brusco cambio de fortuna para Hollywood, que tuvo un verano y un principio de otoño desalentadores.

El mensaje que los espectadores parecían enviar a los estudios era, una vez más: dennos fantasías llenas de energía que nos permitan escapar de los retos del mundo real y nosotros iremos.

Zootopia 2, una comedia de animación, recaudó alrededor de 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos desde el viernes hasta el domingo, lo suficiente para ocupar el primer puesto, según Comscore, un servicio de datos de taquilla. La secuela, que recibió buenas críticas, se estrenó el miércoles. La venta de entradas desde el miércoles hasta el domingo sumó unos 156 millones de dólares, lo que supuso para Disney Animation una de los mayores estrenos de Día de Acción de Gracias en sus 102 años de historia.

Wicked: Por siempre (Universal) , una florida secuela con personajes de El mago de Oz, cayó al segundo puesto en su segundo fin de semana, recaudando alrededor de 63 millones de dólares de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, para alcanzar un total nacional en dos semanas de 270 millones de dólares y 393 millones de dólares en todo el mundo.

Ambas películas están clasificadas PG, una clasificación que los artistas de Hollywood tienden a considerar poco atractiva, pero que los compradores de entradas han respaldado últimamente. Una película de Minecraft (Warner Bros.), una aventura de comedia clasificada PG, y la cómica Lilo y Stitch (Disney), también clasificada PG, son las películas más taquilleras del año hasta la fecha.

Los padres, incluso en la era del streaming, siguen necesitando formas de mantener ocupados a sus hijos. Ir al cine sigue siendo una actividad familiar relativamente asequible, sobre todo en comparación con los eventos deportivos profesionales y los viajes.

Pero los adultos sin hijos también acuden en gran número, tal vez como reflejo de un interés por el consuelo cinematográfico en un momento de incertidumbre económica y política. “La gente quiere ir al cine, pero no quiere salir deprimida”, dijo Greg Marcus, director ejecutivo de Marcus Corporation, que gestiona el cuarto mayor circuito de salas de cine de Estados Unidos.

Entre las películas deprimentes que fracasaron en octubre figuran Tron: Ares (Disney), sobre la tecnología sin control y la inteligencia artificial, y Springsteen: Música de ninguna parte (Disney), sobre la lucha de Bruce Springsteen contra la depresión durante la creación de su álbum de 1982 Nebraska. A principios de mes, el thriller distópico El sobreviviente (Paramount) fracasó en taquilla.

Zootopia 2 y Wicked: Por siempre también contaron con el respaldo de importantes campañas de mercadotecnia, que contribuyeron a que las películas parecieran acontecimientos dignos de un viaje al cine, dijo Marcus.

“Francamente, el plazo de disponibilidad en casa se ha reducido demasiado y, como resultado, cada vez más gente dice: ‘Podemos esperar’”, dijo. Marcus se refería a la forma en que algunos estudios —sobre todo Universal— ponen ahora las películas a la venta o en alquiler digital después de tan solo 17 días en los cines, frente a los aproximadamente 90 días que duraban antes de la pandemia de coronavirus.

Según dijeron los analistas de taquilla, los periodos más cortos de exclusividad en los cines contribuyeron a la débil venta general de entradas en Norteamérica durante el verano y principios del otoño. La temporada estival de Hollywood fue la menos concurrida desde 1981, una vez ajustada a la inflación y excluidos los años de la pandemia. Los cines de Estados Unidos recaudaron 445 millones de dólares entre todos los títulos en octubre, el total más bajo registrado.

Además de las dificultades de los estudios, los mercados extranjeros, otrora prometedores, se han ido reduciendo, especialmente en Asia. Las razones son diversas. En China, las películas de producción local han empezado a eclipsar en popularidad a las importadas de Hollywood.

Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, rompió esa tendencia. Recaudó unos 94 millones de dólares en China en sus tres primeros días, el mayor estreno de una película de Hollywood desde mayo de 2021, cuando Rápidos y furiosos 9 (Universal) llegó a los 136 millones de dólares. Disney montó una intensa campaña de mercadotecnia para Zootopia 2 en China, para la cual organizó estrenos en Shanghái y Pekín y se asoció con importantes empresas chinas para las promociones.

En total, las ventas internacionales de entradas para Zootopia 2 sumaron unos 400 millones de dólares desde el miércoles hasta el domingo, lo que le da a la película un total de apertura mundial de unos 556 millones de dólares. La película, que reúne a la conejita Judy Hopp y al zorro Nick Wilde e introduce un nuevo personaje principal, una víbora venenosa llamada Gary, le costó a Disney al menos 250 millones de dólares para su realización y comercialización.

La primera Zootopia se estrenó en 2016 y generó más de 1000 millones de dólares en la taquilla mundial. Los analistas esperan un resultado similar para la secuela al final de su temporada en cines.