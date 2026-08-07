Cámaras del C2 detectaron 117 incidentes durante julio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La red de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) de Piedras Negras detectó durante julio un total de 117 incidentes, de los cuales 105 correspondieron a faltas administrativas y 12 a hechos delictivos, lo que refleja que 9 de cada 10 eventos identificados por el sistema estuvieron relacionados con conductas que alteran el orden público. Las cifras fueron dadas a conocer este viernes como parte del balance mensual de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se destacó el papel que desempeñan las cámaras de vigilancia y el monitoreo permanente para identificar situaciones de riesgo y coordinar la respuesta de las corporaciones preventivas.

Además de los incidentes detectados por videovigilancia, el C2 recibió 2 mil 585 reportes ciudadanos durante julio, principalmente a través de la línea privada de WhatsApp y de los sistemas de monitoreo instalados en distintos puntos de la ciudad. La información obtenida permitió canalizar la atención de emergencias y respaldar las labores operativas de la Policía Municipal. El informe también revela que las faltas administrativas continúan representando la principal carga de trabajo para las autoridades de seguridad. Durante el mismo periodo fueron detenidas mil 484 personas por conductas como escándalos en la vía pública y consumo de sustancias psicotrópicas, mientras que 147 individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos como robo, posesión de narcóticos y agresiones contra integrantes de instituciones de seguridad. Como parte de las acciones de vigilancia, el área de Inteligencia Aérea realizó patrullajes preventivos en diferentes sectores del municipio para reforzar la supervisión de zonas estratégicas y apoyar los operativos desplegados por tierra.

Las autoridades señalaron que la combinación entre videovigilancia, monitoreo permanente y atención a reportes ciudadanos permite fortalecer la capacidad de reacción de la corporación, además de facilitar la detección oportuna de hechos que requieren la intervención policial. El balance correspondiente a julio muestra que la tecnología se ha convertido en una herramienta complementaria para las tareas de seguridad pública, al proporcionar información en tiempo real que contribuye tanto a la prevención como al seguimiento de incidentes registrados en distintos puntos de Piedras Negras.