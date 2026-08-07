Advierte inteligencia estadounidense que Putin podría atacar a la OTAN y a un país aliado este otoño

Los informes sobre la posibilidad de un ataque limitado, que podría abarcar desde un ciberataque hasta una incursión militar, surgen en un momento en que Estados Unidos se enfrenta a una escasez de municiones críticas que necesitaría para responder a un ataque de este tipo por parte de Rusia o China, según informaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

Según nuevos informes de inteligencia estadounidenses, el presidente ruso Vladimir Putin podría poner a prueba la fortaleza de la alianza de la OTAN con un ataque a un país aliado ya en otoño, incluyendo una posible invasión terrestre.

Según la evaluación de inteligencia, se estima que el ataque podría ocurrir entre este otoño y 2029.

El objetivo de Putin al atacar a un país miembro de la OTAN es presionar a Estados Unidos y fracturar la alianza de 77 años.

“La incógnita reside en cómo respondería Estados Unidos en ese caso”, declaró Heather Conley, investigadora principal del American Enterprise Institute, al Journal en referencia a la posibilidad de una incursión rusa.

“Un objetivo [de Rusia] siempre ha sido desafiar la credibilidad de la OTAN y separar a Estados Unidos de sus aliados.”

Estados Unidos creía que Moscú nunca provocaría a la veterana Organización del Tratado del Atlántico Norte mientras sus fuerzas estuvieran enfrascadas en su guerra con Ucrania; sin embargo, este año, los funcionarios determinaron que Putin podría ser lo suficientemente audaz como para poner a prueba la determinación de la alianza.

La nueva disposición de Putin a un ataque de la OTAN se produce en un momento en que se enfrenta a una enorme presión interna para derrotar a Ucrania.

Rusia se ha visto sometida a un número creciente de ataques con drones procedentes de Kiev contra su industria petrolera, y las fuerzas de Putin, que han sufrido numerosas bajas, se han visto significativamente ralentizadas en el frente.

Rusia ya ha demostrado estar dispuesta a presionar a la OTAN, con misiles rusos que han caído en Polonia y drones que han sobrevolado Rumania.

Mientras tanto, Estados Unidos ha agotado gravemente sus reservas de municiones al armar a las tropas ucranianas y en su conflicto actual con Irán.

Según informaron funcionarios al Wall Street Journal, entre las reservas en riesgo se incluyen los misiles de precisión de largo alcance y los sistemas de misiles tácticos del Ejército, así como los misiles tierra-aire de corto alcance Stinger.