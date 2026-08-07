El último ataque con drones de largo alcance de Ucrania incendia el almacén de un gigante minorista ruso

Ucrania ha atacado regularmente objetivos en los lejanos Urales este año e incluso ha alcanzado una refinería de petróleo rusa en Siberia occidental , a casi 2.500 kilómetros (1.550 millas) de la frontera.

Drones ucranianos de largo alcance impactaron un almacén en los montes Urales perteneciente al mayor minorista en línea de Rusia , a más de 2.000 kilómetros (1.200 millas) de la frontera entre ambos países, según informaron el viernes funcionarios locales y la propia empresa.

Estos ataques son ejemplos de cómo Kiev ha utilizado la innovación con drones como parte fundamental de su respuesta a la invasión llevada a cabo por su enemigo, mucho más poderoso, hace más de cuatro años.

Sus éxitos han despertado interés internacional y han propiciado acuerdos de cooperación en materia de drones con nueve países, y se están negociando nuevos acuerdos con otros 15 países, según funcionarios de Kiev.

Un almacén de Wildberries en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia, fue incendiado a raíz del ataque, según informó la empresa.

Según la empresa, la mayoría de la mercancía no sufrió daños, a diferencia de lo ocurrido en más de una docena de otros almacenes de Wildberries atacados por Ucrania en las últimas semanas, que se incendiaron.

Kyiv está intentando desestabilizar a la opinión pública rusa y al Kremlin con estos ataques.

El gobernador regional, Denis Pasler, declaró que tres drones impactaron contra el techo del almacén. Artyom Zhoga, representante del Kremlin en la región, afirmó que 800 personas fueron evacuadas del almacén y que nadie resultó herido.

Ucrania sigue adelante con sus planes para fabricar nuevas armas.El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está impulsando que su país mantenga el ritmo del desarrollo tecnológico, especialmente en sistemas de defensa aérea, para ayudar a detener los misiles balísticos rusos que están aprovechando la escasez de misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania y que están atacando zonas civiles.

Zelensky anunció el jueves por la noche que ya está en marcha un programa europeo conjunto para el desarrollo de sistemas antibalísticos, en el que participan diez países. Europa está preocupada por las ambiciones de Moscú en el continente, más allá de Ucrania.

“Ucrania es capaz de producir su misil (antibalístico) y su lanzador, mientras que nuestros socios proporcionarán los componentes necesarios y los elementos críticos: radares, sensores y todo lo demás que se requiera”, dijo Zelensky en las redes sociales.

“Un programa antibalístico propio, a gran escala, beneficiará enormemente a todos en Europa.”

Al mismo tiempo, Ucrania trabaja en la fabricación de sus propios misiles balísticos para usarlos contra Rusia. «Las pruebas han demostrado un gran potencial. Necesitamos convertir esto en un arma real», dijo Zelensky.

Los defensores están bajo presión en el este de Ucrania.Mientras tanto, las defensas de primera línea ucranianas en las regiones orientales siguen bajo presión, ya que el ejército ruso, mucho más numeroso, busca un avance decisivo tras meses de progresos mínimos que, según analistas y funcionarios occidentales, han tenido un alto coste para Moscú en términos de bajas entre las tropas .

Ucrania ha estado evacuando a niños de Kramatorsk, una de las cuatro ciudades de la región oriental de Donetsk que conforman el llamado Cinturón de Fortalezas de Ucrania.

La línea formada por cuatro ciudades grandes y fuertemente defendidas, de unos 50 kilómetros (30 millas) de longitud, ha sido clave para impedir que Moscú lograra su objetivo de apoderarse del corazón industrial de Ucrania.

El jefe de la administración militar regional de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, declaró el viernes que más de 800 personas, entre ellas 91 niños, fueron evacuadas en las últimas 24 horas.

Ucrania ha estado desplegando drones de ataque de alcance medio para interrumpir las líneas de suministro de Rusia y frenar su avance.

Rusia y Ucrania sufren ataques nocturnos con drones.Según informó el Ministerio de Defensa en Moscú, las defensas aéreas rusas derribaron 203 drones ucranianos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Mientras tanto, Rusia atacó Ucrania con 147 drones de ataque de largo alcance, según la fuerza aérea del país.

En la región de Sumy, al norte de Ucrania, un dron ruso impactó el viernes por la mañana contra un mercado muy concurrido, hiriendo a 10 personas, según informaron las autoridades.

Según Oleh Hryhorov, jefe de la administración regional, Rusia también lanzó bombas planeadoras y drones de diversos tipos contra la capital regional.

El ataque tuvo como objetivo edificios residenciales, transporte e infraestructura, y dejó dos personas heridas, según informó.