Saraperos deja escapar la ventaja y Algodoneros asegura su pase a los Playoffs

Saraperos de Saltillo estuvo cerca de quedarse con el primer juego de la doble cartelera del último Clásico Coahuilense, pero un rally de ocho carreras en la quinta entrada cambió el rumbo del encuentro y Algodoneros de Unión Laguna terminó imponiéndose 12-10 para asegurar el último boleto a los Playoffs de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. La Nave Verde tuvo un inicio prometedor en el Estadio de la Revolución. Apenas en la primera entrada fabricó dos carreras con imparables productores de Oscar Colás y Christian Villanueva para tomar ventaja de 2-0 sobre el abridor Brandon Brennan.

La respuesta lagunera llegó de inmediato. En la parte baja del primer episodio, Julián Escobedo abrió con sencillo y Nicholas Torres conectó doblete productor. Albert Lara e Isan Díaz ligaron imparables para empatar el encuentro 2-2.

Saraperos volvió a ponerse al frente gracias al bateo de Thairo Estrada, quien conectó doblete en la tercera entrada, aunque la ofensiva no logró ampliar la ventaja. Del otro lado, Unión Laguna respondió con un ataque encabezado por Yadir Drake, cuyo doblete remolcó dos carreras para darle la vuelta al marcador. Mason Martin agregó un sencillo productor y un elevado de sacrificio de Eguy Rosario colocó el 4-2 para los locales. La reacción saltillense no tardó. En la quinta entrada, la ofensiva armó un rally de cinco anotaciones para recuperar el control del juego. Un error del parador en corto Albert Lara permitió una carrera, Fernando Villegas y Luis Guillorme conectaron imparables productores, mientras Oscar Campos impulsó una más para que la Nave Verde tomara ventaja de 7-4. Cuando parecía que Saltillo encaminaba el triunfo, llegó el episodio que definió el encuentro. Algodoneros respondió con un ataque de ocho carreras en la parte baja del quinto inning. Je’Von Ward acercó a los locales con un doblete productor de dos carreras; posteriormente Edward Olivares igualó el marcador en una jugada de selección que se combinó con un error defensivo. Con la casa llena, Isan Díaz conectó un sencillo productor de dos anotaciones y, unos turnos después, Yadir Drake castigó el relevo de Saraperos con un cuadrangular de tres carreras para completar el rally y darle a Unión Laguna una ventaja de 12-7.

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Lejos de rendirse, Saraperos volvió a responder en la sexta entrada. J.P. Martínez abrió con sencillo, Thairo Estrada conectó doblete y Christian Villanueva produjo una carrera con imparable. Un doble play bateado por Oscar Colás permitió otra anotación y redujo la diferencia a tres carreras. En el séptimo y último episodio, debido al formato de doble cartelera, la Nave Verde volvió a amenazar. Brandon Villarreal y Oscar Campos ligaron sencillos, mientras Thairo Estrada impulsó una carrera con elevado de sacrificio para acercar a Saltillo 12-10. Sin embargo, Matt Foster retiró el último out al dominar a Emmanuel Rivera con un elevado al cuadro para asegurar la victoria. Además de quedarse con el primer juego de la jornada, el triunfo permitió a Algodoneros asegurar matemáticamente el sexto y último boleto a los Playoffs de la Zona Norte, dejando sin opciones a Rieleros de Aguascalientes. Para Saraperos, la derrota significó dejar escapar una ventaja de tres carreras en un duelo de constante intercambio ofensivo que se resolvió por el explosivo quinto inning de los laguneros.