POLITICÓN: Chad Eberle, ¿de dónde salió el arma usada en el multihomicidio de Saltillo?

I. ESTRATEGAS Las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de Coahuila, que preside la diputada priista Beatriz Fraustro, abarcan distintos rubros, pero uno de los que mayor polémica ha generado es el señalamiento de funcionarios que ocuparon cargos sin acreditar títulos o cédulas profesionales conforme al reglamento del propio Congreso. Dicho de otra forma: ellos mismos pusieron las reglas... y luego no pudieron –o no quisieron– cumplirlas. Nos cuentan que se activó un mecanismo de control de crisis y la “estrategia” de comunicación fue evitar pronunciamientos públicos. II. DE LO SIMPLE En el Congreso sostienen que las observaciones ya fueron atendidas y que los funcionarios señalados sí cuentan con los títulos, cédulas y demás requisitos exigidos para ocupar sus cargos. Si realmente es así, el asunto tendría una solución sencilla: demostrarlo no sólo ante la Auditoría Superior de la Federación, sino también ante la opinión pública. Una vez acreditado, el tema quedaría concluido. Pero mientras la ASF no valide la documentación presentada, el procedimiento sigue abierto.

III. REACOMODOS Los pobres resultados obtenidos por Movimiento Ciudadano en la elección pasada siguen pasando factura. No alcanzar el 3 por ciento no sólo significó un revés electoral, sino el inicio del inevitable reacomodo interno. Alfonso Danao entendió pronto el escenario y desde hace tiempo fortaleció su relación con la dirigencia nacional, estrategia que terminó por colocarlo como delegado de MC en Coahuila. La decisión le garantiza influencia sobre el partido en el estado y, de paso, confirma que las definiciones importantes ya no se toman únicamente desde la estructura local. IV. SIN SALIDA Sin embargo, al interior de MC las cosas no parecen tan tersas. Nos cuentan que varios cuadros no quedaron conformes con el rumbo que tomó el partido –ni con el actuar de Danao– y uno de los más visibles ha sido el regidor saltillense Mitchel Márquez, quien incluso ya busca cobijo en otro instituto político. El detalle es que, si su intención era reelegirse, el tiempo para cambiar de camiseta ya pasó. Jurídicamente, esa puerta ya se cerró. Así que o sigue donde está e intenta conciliar, o se va despidiendo del cargo.

V. EL ARMA HOMICIDA I Una arista de la que no se ha dicho mayor cosa, en torno al caso del presunto multihomicida de origen estadounidense Chad Eberle, a quien se imputa un homicidio, dos feminicidios y un intento de feminicidio, es de dónde salió el arma de fuego con la cual realizó los disparos que ultimaron a sus víctimas. El asunto no es menor porque, dado su origen extranjero y sus antecedentes como militar y agente policial, es dable sospechar que cuando ingresó al país, en julio pasado, pudo traer el arma con él. Y si eso fue lo que ocurrió, entonces habría incurrido también en delitos federales que deben ser investigados por la FGR. VI. EL ARMA HOMICIDA II Porque aun cuando existen procedimientos especiales que permiten el ingreso de armas al país, estos no son sencillos y requieren de una tramitología que no puede realizarse al llegar a un puente internacional, como fue el caso. E incluso si eso hubiera ocurrido, entonces las autoridades aduanales mexicanas tendrían que tener un registro del arma. Cabría esperar que sobre tal hecho se abra una línea de investigación...