POLITICÓN: Chad Eberle, ¿de dónde salió el arma usada en el multihomicidio de Saltillo?
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Un cabo suelto en el caso del acusado por homicidio y feminicidio en Saltillo es el origen del arma con la que se cometieron los crímenes. Por sus antecedentes como militar y agente policial, se sospecha que pudo traerla con él; asunto que debe investigar la FGR
I. ESTRATEGAS
Las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de Coahuila, que preside la diputada priista Beatriz Fraustro, abarcan distintos rubros, pero uno de los que mayor polémica ha generado es el señalamiento de funcionarios que ocuparon cargos sin acreditar títulos o cédulas profesionales conforme al reglamento del propio Congreso. Dicho de otra forma: ellos mismos pusieron las reglas... y luego no pudieron –o no quisieron– cumplirlas. Nos cuentan que se activó un mecanismo de control de crisis y la “estrategia” de comunicación fue evitar pronunciamientos públicos.
II. DE LO SIMPLE
En el Congreso sostienen que las observaciones ya fueron atendidas y que los funcionarios señalados sí cuentan con los títulos, cédulas y demás requisitos exigidos para ocupar sus cargos. Si realmente es así, el asunto tendría una solución sencilla: demostrarlo no sólo ante la Auditoría Superior de la Federación, sino también ante la opinión pública. Una vez acreditado, el tema quedaría concluido. Pero mientras la ASF no valide la documentación presentada, el procedimiento sigue abierto.
III. REACOMODOS
Los pobres resultados obtenidos por Movimiento Ciudadano en la elección pasada siguen pasando factura. No alcanzar el 3 por ciento no sólo significó un revés electoral, sino el inicio del inevitable reacomodo interno. Alfonso Danao entendió pronto el escenario y desde hace tiempo fortaleció su relación con la dirigencia nacional, estrategia que terminó por colocarlo como delegado de MC en Coahuila. La decisión le garantiza influencia sobre el partido en el estado y, de paso, confirma que las definiciones importantes ya no se toman únicamente desde la estructura local.
IV. SIN SALIDA
Sin embargo, al interior de MC las cosas no parecen tan tersas. Nos cuentan que varios cuadros no quedaron conformes con el rumbo que tomó el partido –ni con el actuar de Danao– y uno de los más visibles ha sido el regidor saltillense Mitchel Márquez, quien incluso ya busca cobijo en otro instituto político. El detalle es que, si su intención era reelegirse, el tiempo para cambiar de camiseta ya pasó. Jurídicamente, esa puerta ya se cerró. Así que o sigue donde está e intenta conciliar, o se va despidiendo del cargo.
V. EL ARMA HOMICIDA I
Una arista de la que no se ha dicho mayor cosa, en torno al caso del presunto multihomicida de origen estadounidense Chad Eberle, a quien se imputa un homicidio, dos feminicidios y un intento de feminicidio, es de dónde salió el arma de fuego con la cual realizó los disparos que ultimaron a sus víctimas. El asunto no es menor porque, dado su origen extranjero y sus antecedentes como militar y agente policial, es dable sospechar que cuando ingresó al país, en julio pasado, pudo traer el arma con él. Y si eso fue lo que ocurrió, entonces habría incurrido también en delitos federales que deben ser investigados por la FGR.
VI. EL ARMA HOMICIDA II
Porque aun cuando existen procedimientos especiales que permiten el ingreso de armas al país, estos no son sencillos y requieren de una tramitología que no puede realizarse al llegar a un puente internacional, como fue el caso. E incluso si eso hubiera ocurrido, entonces las autoridades aduanales mexicanas tendrían que tener un registro del arma. Cabría esperar que sobre tal hecho se abra una línea de investigación...
VII. DUDAS
Una pregunta pertinente, luego de lo ocurrido el martes pasado en la más reciente sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, es: ¿cuál es el estatus jurídico actual de “El Manhattan”, alias Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, quien había venido fingiendo... ¡perdón!, fungiendo como diputado local hasta el 20 de julio pasado? Y es una pregunta pertinente porque este martes, cuando se reanudó el trabajo legislativo –es un decir–, la bendición de la comadre Mary Telma ya no apareció en el Congreso, sino que lo hizo su suplente, Marimar Treviño.
VIII. SERÁ MELÓN...
El punto fino de esto es que Sánchez Guajardo tampoco se presentó en las oficinas de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de la cual fue –¿o sigue siendo?– titular hasta que se le convocó a suplir al “Peque de la Familia”, quien pidió licencia al cargo para ir en busca de la reelección. Por lo que se sabe, “El Manhattan” no va a regresar al Congreso, al menos el resto de este mes. Y en septiembre, cuando arranque el periodo ordinario, regresará el titular... ¿O lo van a dejar hasta diciembre para que cobre el aguinaldo?
IX. RESULTADOS
El próximo miércoles, el Comité Técnico del Fideicomiso del ISN 20, que preside el gobernador Manolo Jiménez, presentará los resultados de los proyectos impulsados durante 2025 en materia de movilidad social. Más allá del evento, vale la pena detenerse en el mensaje: pocas veces un fideicomiso abre sus cifras, explica el destino de los recursos y somete sus resultados al escrutinio público. En tiempos en los que la transparencia parece un lujo –o, peor aún, letra muerta–, ejercer la rendición de cuentas también debería reconocerse. Al final, los recursos públicos sólo generan confianza cuando se explica con claridad dónde terminaron y qué resultados produjeron.