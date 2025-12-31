2025 fue un mal año para Monclova; 2026 iniciará igual, pronostica ‘vidente’

MONCLOVA, COAH.- El arranque de 2026 no pinta sencillo para la Región Centro de Coahuila. De acuerdo con la esotérica Érika González, los primeros meses del próximo año estarán marcados por dificultades económicas, poca generación de empleo y una lenta reactivación industrial que seguirá golpeando el ánimo social.

Durante una de sus lecturas, la consultora espiritual advirtió que el primer trimestre será especialmente complejo, con pocas oportunidades laborales y una sensación generalizada de estancamiento, situación que —asegura— está estrechamente ligada al panorama que enfrenta Altos Hornos de México.

Según su percepción, la siderúrgica continuará sin avances claros, lo que mantendrá en incertidumbre a cientos de familias que dependen directa o indirectamente de la empresa. Incluso, afirmó que no se vislumbra una solución inmediata para las liquidaciones ni para los procesos legales que siguen detenidos.

“Lo que se percibe es atraso, trámites que no caminan y decisiones que siguen postergándose. No se ve una reactivación pronta ni movimientos que indiquen una mejoría en los primeros meses del año”, señaló.

Para González, la falta de claridad en el futuro de AHMSA seguirá impactando el ánimo colectivo y el movimiento económico de la ciudad, que por décadas dependió de la actividad industrial como principal motor de desarrollo.

En el ámbito político, la esotérica también anticipó movimientos importantes. Aseguró que una figura pública reconocida en Monclova podría buscar una diputación local, como parte de una estrategia para incidir en los cambios que requiere la región.

“Se trata de alguien con presencia, con peso político, que podría buscar desde el Congreso generar condiciones diferentes para la ciudad”, comentó.

Aunque sus predicciones no sustituyen información oficial, reflejan el sentir de incertidumbre que persiste entre la población ante la falta de definiciones claras sobre el futuro económico de Monclova.

Para 2026, dijo, se visualiza un año de ajustes, resistencia y búsqueda de nuevas alternativas, mientras la región sigue a la espera de una verdadera reactivación industrial que permita recuperar la estabilidad perdida.