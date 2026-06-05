5 lugares característicos en Saltillo que no puedes perderte en la fiesta mundialista

Mientras el Mundial convierte a la región en una gran fiesta futbolera, Saltillo también se presenta como un destino para disfrutar más allá de los estadios. Ya sea para visitantes o locales, la ciudad ofrece historia, cultura, gastronomía y tradiciones que permiten descubrir otra cara del norte de México. La capital coahuilense es una de las tres ciudades más antiguas del norte de México, es rica en cultura, gastronomía , arquitectura e infraestructura. “Saltillo es bueno en turismo porque a sus habitantes nos encanta compartir y mostrar lo benigna que es nuestra tierra”, compartió Diana Martínez, integrante de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Ya son 448 años desde la fundación por el explorador portugués Alberto del Canto, bajo el nombre de La Villa de Santiago del Saltillo. Cuenta la historia que, años más tarde, en 1591, el capitán Francisco de Urdiñola trajo a más de 70 familias tlaxcaltecas para establecer la comunidad de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, trayendo consigo nuestro sello distintivo: la elaboración de nuestro tradicional y emblemático sarape.

1.- Ícono de identidad nacional Si hay un símbolo que representa a México a nivel internacional, es el Sarape de Saltillo. Laura Neira, directora del “Museo del Sarape y Trajes Mexicanos”, nos habla un poco de lo que hay en este lugar. “Vas a encontrar una variedad de sarapes, como el clásico, Maximiliano y posclásico, así como una réplica de la tienda El Saltillero, que fue una de las más importantes de nuestra ciudad en el año de 1920, junto con un mural que representa la trastienda, que era donde estaba el taller de producción de sarapes y cobijas. Además, una colección de trajes típicos de diferentes estados de la República Mexicana. Se cuenta con una galería donde exponen artistas saltillenses y, para este periodo vacacional de verano en el que está el Mundial, podrás disfrutar de la colección Sarapes Nacionalistas, con símbolos patrios, algunos de ellos con más de 200 años de antigüedad. Lo más hermoso es que podrás apreciar la elaboración de nuestro icónico Sarape de Saltillo en manos del maestro tejedor Ernesto David López Villanueva y, si quieres un recuerdito, se cuenta con una tienda de souvenirs”, expresó Laura Neira. Visítalos en Ignacio Allende Sur 160, Centro Histórico, abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

2.- Pan de pulque Otra de las tradiciones que se fusionaron con la llegada de los españoles a nuestra tierra fue la elaboración del pan de pulque, y hasta hoy existen familias que lo elaboran de manera artesanal. Este es el caso de Jorge Siller y su negocio familiar “Los Álamos”, quien nos cuenta un poco de la historia de fusión que dio origen a este emblemático pan que caracteriza a los saltillenses. “Creo que la importancia de la tradición del pan de pulque en Saltillo tiene que ver desde su fundación, porque es una ciudad fundada por tlaxcaltecas y por españoles. De ahí inicia la elaboración de pan de pulque. El español traía el pan y el tlaxcalteca traía el pulque. Entonces, empezaron a utilizar el pulque como levadura en el pan”, comentó Siller. Visítalos en Calzada Francisco I. Madero 1318, Centro Histórico, de lunes a domingo de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas.

3.- Paleontología: “Coahuila, tierra de dinosaurios” Este es el estado con mayor riqueza paleontológica de México, conocido internacionalmente como la “Tierra de los Dinosaurios”. Hace 72 millones de años, parte de su territorio estaba cubierto por el mar de Tetis, lo que generó un ecosistema costero ideal para la fosilización de diversas especies únicas. Por este motivo, te invitamos a acudir a uno de los museos más importantes de nuestra ciudad: el “Museo del Desierto”, que cuenta con cuatro pabellones denominados El desierto y su pasado, El hombre y el desierto, Evolución y biodiversidad y Ecosistemas: laboratorios de la vida. En sus salas podremos conocer datos desde la creación de la vida, representaciones robotizadas de los dinosaurios que habitaron nuestro estado y apreciar animales vivos que nos dan una referencia de la gran fauna que existe en nuestra región. Visítalos en Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745, Nuevo Centro Metropolitano, en un horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

4.- La ruta “Vinos & Dinos” Coahuila es el segundo mayor productor de vino en México y, a menos de una hora de la capital del estado, podemos encontrar viñedos que ofrecen recorridos, catas y actividades. A tan solo 30 minutos de Saltillo se encuentran varias casas vitivinícolas que ofrecen experiencias completas con degustaciones y recorridos. La región sureste de Coahuila se ha consolidado como uno de los principales destinos enoturísticos del país. Alrededor de Saltillo, municipios como Arteaga, Ramos Arizpe y General Cepeda albergan viñedos que combinan paisajes de montaña y desierto con la tradición vitivinícola del estado. Muchos de estos espacios permiten recorrer los viñedos y bodegas, participar en catas guiadas, disfrutar de maridajes gastronómicos, hospedarse entre las vides o asistir a eventos especiales como vendimias y festivales del vino. Las opciones más cercanas se encuentran en Arteaga y la zona rural de Saltillo, a entre 30 y 50 minutos de la ciudad, mientras que otros proyectos ubicados en General Cepeda y Parras de la Fuente pueden visitarse en trayectos de entre una y dos horas y media. Esta cercanía permite realizar visitas de un día o incluso recorrer varias casas vinícolas durante un mismo fin de semana, convirtiendo a Saltillo en una excelente puerta de entrada a la cultura del vino en el noreste de México.