Atiende Ramos Arizpe reportes ciudadanos con jornadas de limpieza

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Atiende Ramos Arizpe reportes ciudadanos con jornadas de limpieza
    Cuadrillas de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano realizaron retiro de escombro, descacharrización, deshierbe y poda. CORTESÍA

Las acciones responden a reportes realizados por la ciudadanía y a programas de mantenimiento preventivo.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente las labores de limpieza, descacharrización y mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de atender los reportes ciudadanos y conservar colonias más limpias, ordenadas y seguras.

Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, personal de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano desplegó durante los últimos días diversas cuadrillas en distintos puntos del municipio para realizar acciones de retiro de escombro, recolección de cacharros, deshierbe, poda, limpieza de plazas y mantenimiento general.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tomas-gutierrez-destaca-el-papel-de-las-familias-en-el-exito-de-los-jovenes-egresados-en-ramos-arizpe-KG22243687

Entre los reportes atendidos destacan los trabajos realizados en la calle Tlatelolco, de la colonia Analco; en la calle Pino Macedonia, del fraccionamiento Parajes de los Pinos; y en el sector Flamingo, donde se retiraron residuos y materiales que afectaban tanto la imagen urbana como la movilidad de los habitantes.

De forma paralela, las cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de conservación en plazas y áreas verdes de colonias como Analco I y Quinta Manantiales, donde efectuaron deshierbe, limpieza, poda y mantenimiento de jardines para ofrecer espacios en mejores condiciones para la convivencia de niñas, niños y familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la atención constante a los servicios públicos forma parte del compromiso de su administración para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

$!Los trabajos incluyeron el retiro de residuos que afectaban la imagen urbana y la movilidad.
Los trabajos incluyeron el retiro de residuos que afectaban la imagen urbana y la movilidad. CORTESÍA

“Seguimos recorriendo cada sector de Ramos Arizpe para atender tanto los reportes que nos hace llegar la ciudadanía como los trabajos programados de mantenimiento. Queremos colonias limpias, áreas verdes en buen estado y espacios públicos que las familias puedan disfrutar con tranquilidad”, expresó.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones continuarán en todos los sectores de la ciudad e invitó a la población a reportar necesidades relacionadas con limpieza, retiro de escombro y mantenimiento urbano mediante el chatbot Ramos Atiende, con el propósito de fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico