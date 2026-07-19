Atiende Ramos Arizpe reportes ciudadanos con jornadas de limpieza

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente las labores de limpieza, descacharrización y mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de atender los reportes ciudadanos y conservar colonias más limpias, ordenadas y seguras. Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, personal de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano desplegó durante los últimos días diversas cuadrillas en distintos puntos del municipio para realizar acciones de retiro de escombro, recolección de cacharros, deshierbe, poda, limpieza de plazas y mantenimiento general.

Entre los reportes atendidos destacan los trabajos realizados en la calle Tlatelolco, de la colonia Analco; en la calle Pino Macedonia, del fraccionamiento Parajes de los Pinos; y en el sector Flamingo, donde se retiraron residuos y materiales que afectaban tanto la imagen urbana como la movilidad de los habitantes. De forma paralela, las cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de conservación en plazas y áreas verdes de colonias como Analco I y Quinta Manantiales, donde efectuaron deshierbe, limpieza, poda y mantenimiento de jardines para ofrecer espacios en mejores condiciones para la convivencia de niñas, niños y familias. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la atención constante a los servicios públicos forma parte del compromiso de su administración para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

“Seguimos recorriendo cada sector de Ramos Arizpe para atender tanto los reportes que nos hace llegar la ciudadanía como los trabajos programados de mantenimiento. Queremos colonias limpias, áreas verdes en buen estado y espacios públicos que las familias puedan disfrutar con tranquilidad”, expresó. El Gobierno Municipal informó que estas acciones continuarán en todos los sectores de la ciudad e invitó a la población a reportar necesidades relacionadas con limpieza, retiro de escombro y mantenimiento urbano mediante el chatbot Ramos Atiende, con el propósito de fortalecer la colaboración entre autoridades y ciudadanía.