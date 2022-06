A mayoría en Congreso de Coahuila no le interesa huachicoleo del agua, dice diputada Yolanda Elizondo

SABINAS, COAH.- La bancada del PRI en el Congreso de Coahuila no aprobó por mayoría el punto de acuerdo presentado por la diputada udecista, Yolanda Elizondo, en cual, exhortaba a tomar medidas, investigar y actuar a CEAS y a SIMAS Carbonífera, en contra del robo de agua de la red general.

El punto de acuerdo fue presentado el martes en el pleno del Congreso, y de nueva cuenta lo votaron en contra. “Temas importantes para la Carbonífera no los aprobó el PRI y como son mayoría, pues no pasó, al igual que el tema del basurero de Cloete’’, dijo la entrevistada.

“Es una lástima, dijo que no quieran ver las cosas, desde que se creó esa línea de agua potable ha sido saqueada con toma clandestina en ranchos, predios, por políticos, amigos de alcaldes, ex alcaldes y diputados, estamos como en el Estado de Nuevo León, solo que aquí, no actúan”, criticó.

Nueve diputados votaron a favor del punto de acuerdo de la diputada Elizondo, y 12 en contra, “de manera que los que están sustrayendo el agua en forma ilegal, pues que sigan, tiene el apoyo de este Congreso”, criticó la entrevistada.

PROBLEMA GENERALIZADO

Aseguró que el problema del robo del agua no es propio de una sola ciudad, población o región, sino de todos los municipios de Coahuila, y va en aumento en complicidad con las autoridades federales, estatales y municipales que se resisten a realizar las denuncias o querellas ante la Fiscalía de Justicia del Estado.

La legisladora citó como ejemplo el caso que dio a conocer VANGUARDIA el 17 de junio del presente año, en el que Simas Región Carbonífera detectó 40 tomas clandestinas a lo largo de la red general, principalmente en terrenos ejidales, mientras Simas Sabinas detectó sólo tres tomas en su red de distribución en la Colonia San Antonio, que aunque fueron clausuradas, no fueron denunciadas ante la Fiscalía.