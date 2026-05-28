Los nombres pegados al viento

Rodolfo armaba porterías con piedras. Rodolfo soñaba camionetas enormes durante fiestas adolescentes. Dos años completos desde aquella caminata.

Rodolfo salió temprano con el perro. Misma gorra . Mismo pantalón de mezclilla. Llaves colgando desde la cintura. Desde niños le conocimos sonriente.

Ni rastro del perro. Ni sombra del muchacho. Ni llamada desde Reynosa. Ni fotografía borrosa dentro algún anexo.

La madre conserva un plato servido encima del refrigerador. La hermana revisa perfiles falsos durante madrugadas interminables.

México aprendió semejante rutina con disciplina funeraria. Cada colonia guarda un altar invisible. Cada familia memoriza hospitales, ministerios públicos, canales, baldíos, brechas, fosas, montes, ríos.

Las noticias parecen feria del espanto. Otra camioneta abandonada. Otro celular encontrado cerca carreteras federales.

Otro muchacho visto por última ocasión comprando cigarros. Otro expediente dormido bajo montañas burocráticas.

En Nuevo León abundan fotografías impresas sobre hojas fluorescentes.

Los rostros observan postes, parabuses, puentes peatonales, estaciones del metro. Los desaparecidos vigilan avenidas repletas tráfico. Los desaparecidos acompañan tacos mañaneros.

Los desaparecidos esperan transporte público bajo cuarenta grados.

Monterrey presume torres relucientes mientras madres buscan huesos entre terrenos baldíos.

San Pedro organiza brunches exclusivos mientras colectivos rastrean cuerpos cerca carreteras rurales.

El glamour regiomontano carga perfume francés encima olor podrido nacional. Nadie sale limpio dentro semejante pantano. Las autoridades sonríen durante ruedas prensa.

Las autoridades inauguran destacamentos flamantes. Las autoridades prometen estrategias definitivas cada semestre. Luego aparecen otras cinco desapariciones durante fin semana.

México produce expedientes igual maquiladora produce televisores. Folios apilados.

Llantos archivados. Promesas recicladas. Rostros pulverizados mediante burocracia.

Sin embargo, las buscadoras continúan. Ahí marchan bajo lluvia. Ahí marchan bajo resolanas infernales.

Ahí marchan sosteniendo fotografías plastificadas. Las madres poseen olfato sobrenatural. Las madres descubren montes removidos. Las madres encuentran tenis enterrados. Las madres identifican playeras mediante recuerdos diminutos.

Una hebilla. Un lunar. Una cicatriz sobre rodilla izquierda.

México convirtió maternidad dentro oficio detectivesco. Los criminales dominan carreteras. Los criminales administran silencios. Los criminales venden miedo junto cerveza clandestina.

Políticos discuten campañas mediante sonrisas impecables. Parece carnaval montado encima cementerio clandestino. Humo negro sobra durante sobremesas norteñas.

“Tal vez Rodolfo vive escondido con otra familia”, comenta algún tío. “Tal vez trabaja Texas”, murmura una vecina especialista chismes. “Tal vez perdió memoria”, repite alguna señora devota.

La esperanza utiliza disfraces ridículos.

Aun así, semejante esperanza mantiene respirando familias enteras. Sin esperanza aparecería únicamente vacío absoluto. Nadie soporta semejante abismo durante demasiado tiempo.

Las redes sociales funcionan como cementerio digital gigantesco. Miles comparten fichas búsqueda cada madrugada. Miles escriben oraciones apresuradas bajo fotografías desgastadas. Miles prometen difusión mientras continúan cenando hamburguesas.