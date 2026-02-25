A menos de 48 horas de la subasta de AHMSA, crece la incertidumbre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A menos de 48 horas de que se lleve a cabo la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), el ambiente en Monclova está marcado por la incertidumbre y la expectativa, mientras acreedores y trabajadores esperan conocer qué empresas participarán formalmente en el proceso que definirá el futuro de la acerera.

Este 25 de febrero vence el plazo para que las empresas interesadas presenten la llamada garantía de seriedad, requisito indispensable para participar en la subasta, cuyo monto asciende a aproximadamente 112 millones de dólares.

Sin embargo, hasta esta hora no existe confirmación pública sobre qué postores cumplieron con este requisito.

Héctor Garza, representante de los acreedores laborales, señaló que la falta de información ha generado inquietud entre los trabajadores y la comunidad, al tratarse de un proceso que rebasa lo técnico y tiene un profundo impacto social en la región.

“Hay demasiada incertidumbre. Estamos esperando que nos digan quiénes son los que presentaron las garantías de seriedad, porque a partir de ahí podemos saber quiénes van a competir”, expresó.

Garza explicó que el plazo para presentar la garantía vence a las 12 de la noche de este miércoles, por lo que será hasta después de ese momento cuando el juzgado o el síndico puedan informar oficialmente sobre las empresas que continúan en el proceso. Incluso, no se descarta que dicha información se dé a conocer hasta el mismo día de la subasta, el próximo jueves 27 de febrero.

El representante de los acreedores hizo un llamado directo al síndico y a las autoridades responsables para que actúen con transparencia y comuniquen el estado real del procedimiento, al considerar que la ciudadanía merece conocer el desarrollo del proceso.

“Siempre hemos hecho el llamado para que se cumpla el principio de transparencia. Es un tema que ha trascendido a lo social, no nada más es técnico-jurídico. La gente está muy inquieta por lo que va a pasar con la acerera”, señaló.

Entre las empresas que han sido mencionadas como posibles participantes se encuentran Afirme, Almacenadora Afirme y Cargill, así como Ignition Industries 1870, Argentem Creek Partners, Lance International y Metal-Mex, esta última de capital nacional.

No obstante, aún no se ha confirmado cuáles cumplieron con todos los requisitos legales ni si sus impugnaciones fueron resueltas favorablemente.

Garza también cuestionó la forma en que se ha desarrollado el proceso, al considerar que ha sido manejado con discrecionalidad y sin la información suficiente para los acreedores y trabajadores, quienes esperan que la venta permita cubrir los adeudos pendientes.

Los trabajadores, añadió, mantienen la esperanza de que la subasta represente una oportunidad para recuperar parte de los salarios y prestaciones que se les adeudan, tras meses de incertidumbre por la paralización de la empresa.

La subasta de AHMSA, programada para este 27 de febrero, es considerada un momento clave para el futuro económico de Monclova, una ciudad históricamente ligada a la actividad siderúrgica y que ha resentido severamente el impacto de la crisis de la acerera.