A un año de El Pinabete: sin justicia, ni garantías de no repetición, ni diversificación en la Región Carbonífera

A un año de la tragedia minera de El Pinabete, donde murieron 10 trabajadores, la justicia, las garantías de no repetición o un plan de diversificación económica, siguen sin arribar a la región Carbonífera.

Carolina Álvarez, viuda del minero Jorge Luis Martínez, contó que en la Fiscalía estatal les dicen que no pueden hacer nada porque no pueden adjudicar algún cargo sin cuerpos. Hasta el momento únicamente la Fiscalía General de la República lleva un proceso, pero es por el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación, no por homicidio culposo.

Este 3 de agosto se cumple un año del siniestro en la mina El Pinabete, en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, donde murieron 10 mineros, cuyos cuerpos no han sido rescatados.

Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de los mineros del carbón y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos, criticó que no importa si matas a 65, a 10 o a dos mineros, la actividad de sacar carbón continuará porque matar mineros no es delito en México.

La activista refirió que la estrategia de comprar carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pequeños productores representa comprar la precarización, porque significa comprarle a todos los que tienen las peores minas, pozos o cuevas.

Esto a pesar de que el artículo 81 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece que en los procedimientos distintos al de concurso abierto, como las asignaciones directas de contratos de carbón, se deberá “invitar a personas con posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten con la capacidad financiera, técnica, y operativa para dar cumplimiento a los contratos, y que cuenten con experiencia en las actividades o trabajos a realizar”.

Hace unos días ocurrió otro siniestro en el pozo de El Mezquite, también de Sabinas, donde murieron dos trabajadores. La empresa, Minera Fuga S.A. de C.V., también tenía contratos con CFE y fue creada apenas en 2018.

SIN PLANES QUE IMPACTEN

El secretario de Economía en Coahuila, Claudio Bres, declaró que se ha propuesto a través del Congreso del Estado que durante 10 años se dé en la región Carbonífera todo tipo de incentivos, condonación de impuestos y permisos en materia estatal a diversas actividades económicas como la de turismo, comercio o industria, con el objetivo de ir dejando la huella del carbón.

“Se tiene que diversificar la economía, tienes que ir dejando la huella de carbón a un lado, tiene que terminar poco a poco en los siguientes años la explotación de carbón”, comentó el secretario de Economía sobre los planes de diversificación a raíz de las tragedias mineras.

Sin embargo, Cristina Auerbach aseguró que no son suficientes y están lejos de impactar.

“No hay carreteras, no hay hospitales, no hay internet, no hay lo mínimo de infraestructura para establecer empresas, no va a suceder nada”, expuso Auerbach.