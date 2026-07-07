Abandono y vandalismo deterioran antiguo salón de Misiones Culturales en Parras

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    Abandono y vandalismo deterioran antiguo salón de Misiones Culturales en Parras
    El inmueble, ubicado en la colonia Barrio del Refugio de Parras, permanece abandonado y con daños provocados por actos vandálicos. PEDRO PESINA

Vecinos de la colonia Barrio del Refugio denunciaron el abandono y vandalismo de un antiguo salón de Misiones Culturales, que actualmente es utilizado como bodega y presenta severos daños

PARRAS, COAH.- Un inmueble que anteriormente albergó actividades educativas y de capacitación en la colonia Barrio del Refugio, conocida también como “Camiseta”, permanece en condiciones de abandono y ha sido blanco de actos vandálicos, situación que ha generado preocupación entre habitantes del sector.

El salón, ubicado sobre la calle Mina, presenta daños visibles en su interior. De acuerdo con reportes de vecinos, el edificio actualmente es utilizado como bodega para resguardar mobiliario y equipo en desuso; sin embargo, personas desconocidas ingresaron al lugar y causaron destrozos, dejando objetos esparcidos y dañados sobre el piso.

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En el interior todavía se encuentran butacas, pizarrones, escritorios, computadoras y otros materiales que permanecen sin resguardo adecuado. Habitantes señalaron que el inmueble perteneció originalmente al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y posteriormente fue destinado a Misiones Culturales, aunque desde hace tiempo dejó de operar con fines educativos.

$!Vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para rescatar el espacio y evitar que continúe deteriorándose.
Vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para rescatar el espacio y evitar que continúe deteriorándose. PEDRO PESINA

Además del deterioro del edificio, vecinos denunciaron que el espacio se ha convertido en un punto de reunión para vándalos. También señalaron que los juegos infantiles del lugar están destruidos y que los sanitarios carecen de accesorios, reflejando la falta de mantenimiento.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el estado del inmueble, determinen quién es responsable de su resguardo y definan si será rehabilitado para recuperar su función comunitaria o si se implementarán medidas para evitar que continúe siendo vandalizado.

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