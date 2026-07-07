Abandono y vandalismo deterioran antiguo salón de Misiones Culturales en Parras

PARRAS, COAH.- Un inmueble que anteriormente albergó actividades educativas y de capacitación en la colonia Barrio del Refugio, conocida también como “Camiseta”, permanece en condiciones de abandono y ha sido blanco de actos vandálicos, situación que ha generado preocupación entre habitantes del sector.

El salón, ubicado sobre la calle Mina, presenta daños visibles en su interior. De acuerdo con reportes de vecinos, el edificio actualmente es utilizado como bodega para resguardar mobiliario y equipo en desuso; sin embargo, personas desconocidas ingresaron al lugar y causaron destrozos, dejando objetos esparcidos y dañados sobre el piso.