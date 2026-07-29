Basura acumulada exhibe fallas en recolección de basura en Monclova

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    Basura acumulada exhibe fallas en recolección de basura en Monclova
    Contenedores saturados y residuos acumulados forman parte de los reportes ciudadanos sobre el servicio de recolección en Monclova. CORTESÍA

Vecinos reportan desechos durante semanas, malos olores y fauna nociva; regidora pide conocer situación de camiones y rutas.

MONCLOVA, COAH.- Contenedores desbordándose de basura, desechos acumulados por semanas, malos olores, presencia de moscos y animales que buscan alimento entre los residuos, son parte de la problemática que habitantes de distintos sectores de Monclova han comenzado a denunciar ante la falta de una recolección constante.

La acumulación de basura ha provocado que algunos contenedores permanezcan llenos durante largos periodos, ocasionando que los residuos terminen alrededor de los depósitos y sobre las calles, generando focos de contaminación, afectaciones al entorno y riesgos para la salud de los vecinos.

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Ante esta situación, la regidora Nancy Carolina Villarreal Obregón señaló que ha recibido múltiples reportes ciudadanos y que, tras realizar recorridos por diferentes colonias, ha constatado las condiciones que enfrentan las familias ante el retraso en el servicio de recolección.

“Los ciudadanos lo están denunciando, ya no nada más es de una o dos personas, ya es mucha gente, yo creo que es toda la ciudad”, expresó la Edil.

$!Vecinos señalan que en algunos sectores la basura permanece durante semanas sin ser retirada.
Vecinos señalan que en algunos sectores la basura permanece durante semanas sin ser retirada. LIDIET MEXICANO

La regidora indicó que entre los sectores que ha visitado se encuentran en la zona sur oriente de la ciudad, colonias como Campanario, Las Flores, San José, Progreso y zona centro, principalmente en áreas donde operan contenedores de basura, los cuales, dijo, concentran la mayor parte de los reportes que ha recibido.

Explicó que los vecinos han señalado que los camiones recolectores no han acudido con la frecuencia necesaria para retirar los residuos, provocando que la basura se acumule durante semanas y, en algunos casos, hasta uno o dos meses.

“Hay colonias que no habían pasado en un mes, dos meses a recoger la basura”, comentó.

Villarreal Obregón mencionó que esta situación ha generado inconformidad entre los ciudadanos, quienes han tenido que convivir con acumulación de desechos, malos olores y la presencia de animales que llegan a los puntos de basura, además de insectos que aumentan con las altas temperaturas.

La regidora informó que solicitó al departamento de Servicios Primarios información sobre el número de camiones disponibles, unidades en funcionamiento, vehículos fuera de servicio y las condiciones actuales de las rutas de recolección; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido respuesta.

$!La acumulación de desechos ha generado malos olores y presencia de insectos y animales en distintos puntos de la ciudad.
La acumulación de desechos ha generado malos olores y presencia de insectos y animales en distintos puntos de la ciudad. LIDIET MEXICANO

“Les pregunté cuántos camiones teníamos, cuántos teníamos en ruta, cuántos estaban descompuestos, cuántos ya estaban fuera de servicio y saber por qué está pasando esto con la recolección de basura, pero no he tenido respuesta”, señaló.

Agregó que continuará recabando evidencias y reportes ciudadanos para entregarlos al alcalde y al director de Servicios Primarios, con el objetivo de que se pueda atender una problemática que, afirmó, ya representa una afectación para la población.

“Esto afecta a la salud pública de todos, porque después de que no van por la basura la gente empieza a quemarla y se afecta más por la contaminación, el olor y el calor”, señaló.

La Edil hizo un llamado a la ciudadanía para continuar enviando reportes y evidencias sobre los puntos donde se presenta acumulación de basura, con la finalidad de contar con información que permita dar seguimiento a cada caso.

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Asimismo, mencionó que continúa solicitando información sobre la operación del área, al considerar que pudiera existir algún factor presupuestal que esté influyendo en la prestación del servicio de recolección.

$!La regidora Nancy Carolina Villarreal Obregón aseguró que ha recibido reportes de habitantes de diferentes colonias.
La regidora Nancy Carolina Villarreal Obregón aseguró que ha recibido reportes de habitantes de diferentes colonias. CORTESÍA

Explicó que para este 2026 el departamento de Servicios Primarios, encargado del servicio de limpieza y recolección de basura, contó con un presupuesto aproximado de 130 millones de pesos para todo el año; sin embargo, señaló que durante la última sesión de Cabildo se informó que dicho recurso ya se habría agotado durante los primeros seis meses del ejercicio.

Villarreal Obregón indicó que desconoce si esta situación pudiera estar relacionada con la falta de recorridos o con la operación de las unidades recolectoras, por lo que dijo estar a la espera de la información oficial.

“Pudiera ser ese el problema, no sé si ya se acabó el dinero del diésel o cuál sea la situación, pero estamos pidiendo información”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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