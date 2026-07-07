Saltillo: buscan por tercera vez a Dayana, adolescente que denunció a su padrastro por acoso

Como parte de las investigaciones, la Pronnif ha citado para este miércoles a la abuela de la menor para realizar una evaluación detallada del caso y determinar las circunstancias de esta nueva desaparición.

Según los últimos reportes, con corte al martes 7 de julio a las 18:00 horas, el estatus de Dayana permanece como “no localizada”.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que se mantienen a la espera de la localización de Dayana, la joven de 17 años que denunció acoso por parte de su padrastro.

TRES DESAPARICIONES

Las autoridades han emitido una nueva ficha de búsqueda para localizar a Dayana, la adolescente de 17 años originaria de Ramos Arizpe, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 3 de julio.

Esta es la tercera ocasión en que se activa un protocolo de localización para la menor, cuyo caso ha generado preocupación debido a los antecedentes de violencia en su entorno familiar.

Dayana, nacida el 11 de mayo de 2009, se encontraba bajo el cuidado de su abuela en la colonia Mirasierra, en Saltillo, luego de haber escapado de su hogar tras denunciar a su padrastro por presunto acoso sexual en el mes de junio.

En aquel momento, las autoridades intervinieron, le brindaron protección y la ayudaron a interponer la denuncia formal, otorgando su custodia temporal a la abuela.

Sin embargo, a pesar de las medidas de protección aplicadas anteriormente, se reportó que la joven ya no se encuentra en dicho domicilio.

SEÑAS PARTICULARES

Al momento de su desaparición, Dayana vestía pantalón de mezclilla, chamarra de mezclilla y tenis blancos.

Sus características físicas son: estatura de 1.57 metros, peso de 60 kilogramos, cabello lacio, castaño oscuro con destellos cobrizos.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía cualquier información que ayude a dar con su paradero, dado el historial de vulnerabilidad que presenta la adolescente.