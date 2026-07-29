Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos

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    Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos
    El Cabildo de Acuña aprobó por mayoría el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2026. CAPTURA DE PANTALLA

El reporte financiero aprobado por mayoría refleja un mejor desempeño en la captación de recursos propios, aunque el ejercicio del gasto fue mayor durante el periodo evaluado

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Cabildo de Acuña, Coahuila, aprobó por mayoría el Informe de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, en una sesión este martes en la que además se dieron a conocer los principales indicadores de ingresos, egresos y recaudación del Municipio.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de julio, encabezada por el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor, el tesorero municipal, Carlos Donato Pérez, presentó el balance financiero del periodo abril-junio, en cumplimiento de la legislación estatal en materia de rendición de cuentas y fiscalización superior.

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Uno de los indicadores que sobresalió fue el comportamiento del impuesto predial. Al cierre del segundo trimestre, la recaudación acumulada alcanzó los 65 millones de pesos, 4 millones más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 61 millones, reflejando un incremento en el cumplimiento de esta contribución por parte de los contribuyentes.

En el informe también se dio a conocer que el Ayuntamiento obtuvo ingresos por 236 millones 545 mil 267.71 pesos durante el segundo trimestre, mientras que los egresos ascendieron a 330 millones 514 mil 597 pesos, cifras que forman parte del avance financiero presentado al Cabildo para su análisis y aprobación.

Respecto al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), el organismo reportó ingresos por 76 millones 53 mil 694.20 pesos y egresos por 70 millones 628 mil 599 pesos, lo que permitió cerrar el trimestre con un superávit de poco más de 5.4 millones de pesos.

Asimismo, en los estados financieros acumulados del segundo trimestre se informó que los ingresos municipales sumaron 312 millones 698 mil 961.91 pesos, mientras que los egresos alcanzaron los 401 millones 143 mil 196 pesos.

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Con la aprobación del informe, el Cabildo dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, fortaleciendo los mecanismos de transparencia, supervisión y seguimiento del manejo de los recursos públicos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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