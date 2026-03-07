Abre CFE contratación de carbón a más empresas de la Región Carbonífera

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un nuevo esquema de contratación para el suministro de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.

El objetivo es ofrecer condiciones más equitativas a los productores y ampliar la participación de empresas dentro del sector minero, de acuerdo con un comunicado difundido por el propio sector.

El nuevo modelo representa un cambio en la forma en que se asignan los contratos para la venta de carbón destinado a la generación de energía eléctrica, ya que incorpora mecanismos orientados a una mayor transparencia y permite que más compañías locales se integren a la cadena de suministro vinculada al sector energético.

El presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, César Luis Cenicetos Marín, señaló que este proceso impulsado por la CFE representa un paso importante para fortalecer la economía regional, en particular para los pequeños y medianos productores que durante años enfrentaron dificultades para acceder a contratos.

“El nuevo proceso se está llevando a cabo con total transparencia y garantiza piso parejo para todos los productores”, afirmó.

El representante del sector destacó además que este esquema abre nuevas oportunidades para que más empresarios de la región puedan participar en la actividad minera vinculada al sector energético.

Uno de los cambios más significativos es la ampliación del número de participantes dentro del mercado del carbón en la región, indicaron los productores. La medida contrasta con modelo anteriores, en los que los contratos se concentraban en un número reducido de empresas.

Consideran que más productores de la Región Carbonífera podrán integrarse de esta manera a la cadena productiva del sector energético, lo que contribuiría al fortalecimiento de esta actividad económica y la distribución, más amplia, de los beneficios económicos que genera la venta del mineral.

Por su parte, el presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, José Bogar Montemayor Garza, señaló que los nuevos contratos también permitirán impulsar la reactivación económica en los municipios mineros de Coahuila.

“El nuevo esquema ayudará a generar empleo y dinamizar el comercio local”, indicó.

Montemayor Garza señaló que este impacto no solo se verá reflejado en las minas, alcanzará a otras actividades relacionadas a esta industria, como el transporte, el suministro de insumos y los servicios que dependen de la operación minera.

