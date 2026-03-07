Abre CFE contratación de carbón a más empresas de la Región Carbonífera

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 7 marzo 2026
    Abre CFE contratación de carbón a más empresas de la Región Carbonífera
    El esquema incorpora mecanismos orientados a una mayor transparencia en el proceso de contratación, afirman.

El objetivo es ofrecer condiciones más equitativas a los productores y ampliar la participación de empresas del sector minero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un nuevo esquema de contratación para el suministro de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.

El objetivo es ofrecer condiciones más equitativas a los productores y ampliar la participación de empresas dentro del sector minero, de acuerdo con un comunicado difundido por el propio sector.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Alistan segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón

El nuevo modelo representa un cambio en la forma en que se asignan los contratos para la venta de carbón destinado a la generación de energía eléctrica, ya que incorpora mecanismos orientados a una mayor transparencia y permite que más compañías locales se integren a la cadena de suministro vinculada al sector energético.

El presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, César Luis Cenicetos Marín, señaló que este proceso impulsado por la CFE representa un paso importante para fortalecer la economía regional, en particular para los pequeños y medianos productores que durante años enfrentaron dificultades para acceder a contratos.

“El nuevo proceso se está llevando a cabo con total transparencia y garantiza piso parejo para todos los productores”, afirmó.

El representante del sector destacó además que este esquema abre nuevas oportunidades para que más empresarios de la región puedan participar en la actividad minera vinculada al sector energético.

Uno de los cambios más significativos es la ampliación del número de participantes dentro del mercado del carbón en la región, indicaron los productores. La medida contrasta con modelo anteriores, en los que los contratos se concentraban en un número reducido de empresas.

Consideran que más productores de la Región Carbonífera podrán integrarse de esta manera a la cadena productiva del sector energético, lo que contribuiría al fortalecimiento de esta actividad económica y la distribución, más amplia, de los beneficios económicos que genera la venta del mineral.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan modificar NOM para fortalecer la seguridad en las minas de carbón

Por su parte, el presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, José Bogar Montemayor Garza, señaló que los nuevos contratos también permitirán impulsar la reactivación económica en los municipios mineros de Coahuila.

“El nuevo esquema ayudará a generar empleo y dinamizar el comercio local”, indicó.

Montemayor Garza señaló que este impacto no solo se verá reflejado en las minas, alcanzará a otras actividades relacionadas a esta industria, como el transporte, el suministro de insumos y los servicios que dependen de la operación minera.

Con información de Milenio

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Empresas

Localizaciones


Coahuila

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
true

Arriesgan seguridad aérea de México por corrupción en mantenimiento de naves, incluso militares
No somos iguales

No somos iguales
Durante su intervención, reflexionó sobre el sentido del feminismo y la necesidad de generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres.

Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres

Los logros de la lucha feminista en México no solo se remonta al derecho al voto, la despenalización del aborto y la tipificación del feminicidio, en los últimos años diversas leyes se han creado gracias al feminismo.

8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México
Esta imagen por satélite proporcionada por Vantor muestra la Corte Islámica Revolucionaria tras bombardeos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?
El objetivo del “kit forense”, según el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, es facilitar la identificación en caso de desaparición.

Taller de ‘Kit forense en caso de desaparecer’ en Oaxaca genera críticas, previo al 8M