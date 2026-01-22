Coahuila: Alistan segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo en la Ciudad de México una reunión con la titular de la Secretaría de Energía federal, Luz Elena González Escobar, con quien dio seguimiento a proyectos que hay en Coahuila en esa materia y se analizaron detalles del inicio de la segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón a productores coahuilenses.

“Tuvimos una excelente reunión con la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. Trabajando en equipo, vamos a seguir impulsando grandes proyectos para Coahuila”, señaló Jiménez Salinas.

Ambos funcionarios reiteraron su compromiso de coordinación para concretar los proyectos y acciones que repercutirán en nuevas inversiones en energía y que impactarán en las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

En esta reunión también se revisó el funcionamiento del nuevo esquema de la producción de carbón y cómo se puede mejorar la logística de entrega-recepción.

También se informó el inicio de la segunda etapa de asignaciones para los pequeños y medianos productores de carbón en Coahuila, con lo cual se busca que la mayor cantidad de productores de la región tengan pedidos garantizados por los próximos 3 años, lo cual da certeza a los productores para invertir y generar nuevos empleos.

“Todas estas acciones serán de gran beneficio para la economía de la región”, comentó el gobernador.

Jiménez Salinas detalló que también se habló de otros proyectos e inversiones en centrales eólicas y fotovoltaicas.

El mandatario estatal ratificó su compromiso para seguir trabajando en coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En los próximos años, Coahuila se consolidará como uno de los jugadores de energía más importantes del país”, concluyó Jiménez Salinas.