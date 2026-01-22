Coahuila: Alistan segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 enero 2026
    Coahuila: Alistan segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón
    Jiménez Salinas reafirmó su compromiso de trabajar de forma coordinada con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se reunió con la secretaria de Energía federal, con quien revisó avances de proyectos en la materia para Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo en la Ciudad de México una reunión con la titular de la Secretaría de Energía federal, Luz Elena González Escobar, con quien dio seguimiento a proyectos que hay en Coahuila en esa materia y se analizaron detalles del inicio de la segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón a productores coahuilenses.

“Tuvimos una excelente reunión con la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. Trabajando en equipo, vamos a seguir impulsando grandes proyectos para Coahuila”, señaló Jiménez Salinas.

TE PUEDE INTERESAR: Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

Ambos funcionarios reiteraron su compromiso de coordinación para concretar los proyectos y acciones que repercutirán en nuevas inversiones en energía y que impactarán en las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

En esta reunión también se revisó el funcionamiento del nuevo esquema de la producción de carbón y cómo se puede mejorar la logística de entrega-recepción.

También se informó el inicio de la segunda etapa de asignaciones para los pequeños y medianos productores de carbón en Coahuila, con lo cual se busca que la mayor cantidad de productores de la región tengan pedidos garantizados por los próximos 3 años, lo cual da certeza a los productores para invertir y generar nuevos empleos.

“Todas estas acciones serán de gran beneficio para la economía de la región”, comentó el gobernador.

Jiménez Salinas detalló que también se habló de otros proyectos e inversiones en centrales eólicas y fotovoltaicas.

El mandatario estatal ratificó su compromiso para seguir trabajando en coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En los próximos años, Coahuila se consolidará como uno de los jugadores de energía más importantes del país”, concluyó Jiménez Salinas.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Energía

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
Elementos militares resguardan el inmueble cateado donde se almacenaban precursores químicos en Saltillo.

Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo
Especialistas advierten que, pese a la disminución del consumo entre adolescentes, el inicio temprano del alcohol sigue siendo un riesgo para la salud pública.

Coahuila: Enero abre la reflexión; el alcohol y su impacto en la salud de niñas, niños y adolescentes
BBVA México anunció una alianza con OpenAI para ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes.

Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes
La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez (centro), anunció formalmente el evento Bodas Comunitarias 2026, en el que podrán participar personas de 13 municipios de la Región Centro.

Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera
Pensando en narcos

Pensando en narcos
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas