Abre Congreso de Coahuila convocatoria para designar titulares de cuatro órganos internos de control

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    Abre Congreso de Coahuila convocatoria para designar titulares de cuatro órganos internos de control
    El Pleno del Congreso de Coahuila aprobó con 19 votos a favor y seis en contra la convocatoria para designar a los titulares de cuatro órganos internos de control. HOMERO SÁNCHEZ

La ciudadanía y organizaciones podrán presentar candidaturas para los órganos de control del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos

Luego de que en junio pasado el Poder Legislativo aprobó una prórroga para mantener temporalmente en sus cargos a los titulares de los órganos internos de control de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral, este martes el Congreso emitió la convocatoria para designar a sus relevos, además de abrir el proceso para la Comisión de Derechos Humanos.

La convocatoria, propuesta por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, establece que la recepción de documentos se realizará del lunes 21 de septiembre al viernes 9 de octubre.

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Para los órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos, se establece como requisitos tener más de 30 años, contar con un título profesional con una antigüedad mínima de cinco años y no haber sido candidato ni desempeñado un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores. Tampoco podrán haber ocupado cargos de dirección nacional o estatal en un partido político durante ese periodo.

En el caso del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, las personas aspirantes deberán contar, además, con título de licenciatura en Derecho, cédula profesional y cinco años de experiencia, así como acreditar cinco años de residencia en Coahuila y aprobar las evaluaciones de control de confianza correspondientes.

Una vez concluida la recepción de documentos, la Comisión de Gobernación verificará el cumplimiento de los requisitos y publicará los listados de las personas que hayan acreditado la documentación solicitada. Posteriormente, definirá el formato y las fechas para las entrevistas.

La Comisión realizará el análisis de las candidaturas y formulará propuestas de nombramiento que serán sometidas al Pleno. Sin embargo, la propia convocatoria establece que estas propuestas no serán vinculantes para los diputados.

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Para aprobar cada nombramiento se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes. En caso de que una propuesta no alcance esa mayoría, se realizará una segunda votación y, si tampoco obtiene los votos necesarios, la Comisión deberá presentar una nueva propuesta en la sesión plenaria inmediata siguiente.

Las personas que finalmente sean designadas rendirán protesta ante el Pleno y permanecerán en el cargo durante siete años.

El Pleno del Congreso de Coahuila aprobó la emisión de la convocatoria con 19 votos a favor y seis en contra.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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