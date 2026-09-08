Van Ramos Arizpe y Fiscalía contra desapariciones y trata de personas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó sus mecanismos de coordinación para la búsqueda y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como para la prevención y atención de casos relacionados con la trata de personas. Lo anterior, mediante la firma de tres acuerdos de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en los que se establecen compromisos vinculados con Alerta Amber Coahuila, Protocolo Alba y la Unidad de Trata de Personas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacaron que estos convenios permitirán mejorar la comunicación, el intercambio de información, la capacitación y la capacidad de respuesta entre las instituciones involucradas. Gutiérrez Merino señaló que la coordinación entre autoridades resulta fundamental para actuar con mayor oportunidad ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. “En Ramos Arizpe tenemos muy claro que la seguridad y la protección de las personas requieren coordinación. Con la Fiscalía General del Estado mantenemos una comunicación cercana y hoy refrendamos esa disposición de trabajar juntos para responder de una mejor manera a la ciudadanía”, expresó.

Como parte de los acuerdos, en materia de Alerta Amber se fortalecerán los mecanismos de difusión y coordinación para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. A través del Protocolo Alba se reforzarán las acciones destinadas a la búsqueda y localización de mujeres y niñas. Mientras que el convenio con la Unidad de Trata de Personas permitirá estrechar la colaboración entre autoridades para fortalecer las acciones de prevención y atención de casos relacionados con este delito. El alcalde destacó que estos compromisos forman parte del trabajo conjunto que mantiene Ramos Arizpe con la Fiscalía General del Estado y de la estrategia de seguridad y coordinación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. “Cuando las instituciones comparten información, mantienen comunicación y trabajan en un mismo sentido, tenemos mejores herramientas para actuar. En Ramos Arizpe vamos a seguir haciendo equipo con el Gobierno del Estado y con la Fiscalía”, agregó.

En la firma de los acuerdos participaron José Ángel Herrera Cepeda, fiscal de Personas Desaparecidas; Ana Ruth Herrera Torres, coordinadora del programa Alerta Amber México-Coahuila; Maricela Narro Cordero, coordinadora de la Unidad de Trata de Personas; Luis Humberto Valdez Flores, titular de la Unidad de Búsqueda, y Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento. Con estos convenios, el municipio busca fortalecer las herramientas de colaboración con las autoridades estatales y generar una respuesta más rápida y efectiva ante casos de desaparición, particularmente cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como ante situaciones relacionadas con la trata de personas.