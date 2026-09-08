Marisol Díaz apuesta por innovación e inclusión para Jurisprudencia de la UAdeC

Innovación, inclusión, vinculación con el ejercicio profesional y mayores oportunidades para los estudiantes son algunos de los ejes que Marisol Díaz Valencia plantea para la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), tras registrarse como candidata a la dirección. Díaz Valencia busca convertirse en la primera mujer en encabezar la Facultad de Jurisprudencia, en una contienda en la que también participan Sofía Elena Hernández y Óscar Nájera Davis. La elección está programada para el jueves 10 de septiembre.

La académica plantea que la facultad debe adaptarse a las nuevas generaciones y aprovechar herramientas como la educación a distancia, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. “Invitaría a toda la comunidad estudiantil a que valoren estas nuevas oportunidades que les presente el siglo XXI, a que repiensen la forma en la que quieren su carrera, ¿quieren una carrera para el siglo pasado o quieren una carrera para el futuro?”, expresó. Uno de los proyectos que destacó es la Licenciatura en Derecho en línea, modalidad que permite combinar los estudios con actividades laborales, familiares o deportivas. “La escuela se adapta a ti, no tú a la escuela”, sostuvo. Explicó que la modalidad en línea contempla las mismas materias que la licenciatura escolarizada, además de servicio social y prácticas profesionales, y recordó que la primera generación comenzó con 70 estudiantes, de los cuales 15 lograron graduarse. LLEVAR LA TEORÍA AL EJERCICIO PROFESIONAL Otro de los planteamientos de Díaz Valencia es fortalecer la vinculación entre la formación académica y el ejercicio profesional mediante talleres, clínicas jurídicas y la participación de especialistas. “Ya no podemos hablar de estas materias procesales sin que nuestros estudiantes sepan hacer una demanda y sin que nuestros estudiantes hayan abrazado un expediente en un juzgado”. Como ejemplo, señaló el taller sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que impulsó junto con docentes de la facultad. La actividad fue gratuita y se desarrolló mediante la plataforma Teams, con la participación de más de una docena de docentes. El taller tuvo cerca de 300 inscritos y más de 180 personas lo acreditaron, abordando temas como derechos humanos, pruebas, medios de impugnación, medios alternos, función notarial, perspectiva de género y justicia digital.

Díaz Valencia plantea continuar con este tipo de actividades y acercar a los estudiantes a especialistas que puedan compartirles experiencias del ejercicio profesional. “Sí quiero que llevemos muy a la par, de lo que es cada clase en la Facultad de Jurisprudencia, un taller y que vengan personas expertas y expertos a estarles hablando ya de la materia, pero en el ejercicio profesional”. También considera necesario preparar a los jóvenes en temas de empleabilidad y liderazgo. “Hay que hablar de empleabilidad y hay que irlos preparando las herramientas que requieren para poder luego relacionarse de manera positiva y eficiente con el ámbito profesional”. INCLUSIÓN Y PISO PAREJO Díaz Valencia también plantea construir un proyecto que sea incluyente y transparente, con igualdad de oportunidades para la comunidad estudiantil. “Mi compromiso con las y los estudiantes es hacer un proyecto incluyente con muchísima transparencia, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades”. En el contexto de la elección, pidió que quienes participen tengan condiciones equitativas y que se respete la libertad del voto. “La responsabilidad de la dirección y del consejo directivo de la facultad es otorgar piso parejo; ser objetivos, ser responsables en su toma de decisiones, que respeten además que el voto es libre y secreto y que no utilicen la libertad de cátedra o la academia para amedrentar estudiantes”. La candidata también habló de la necesidad de combatir los estereotipos de género y permitir que las mujeres accedan a cargos de responsabilidad de acuerdo con su preparación y trayectoria. “Si somos más organizadas, más resilientes, más fuertes, tendemos a buscar las mejores opciones para nosotras y para las demás y nos estamos formando para poder alcanzar esas opciones, con calidad, con todas las cartas que se requieren para poder acceder cumpliendo con todos los requisitos. No debe de haber diferencia”. Sin embargo, enfatizó que su propuesta de inclusión no estaría dirigida exclusivamente a las mujeres. “A mí me han dicho que voy a trabajar solamente para las mujeres y eso no es real. Cuando hablamos de trabajar tenemos que hacerlo por todas las personas desde la dignidad humana, darles a todas las mismas oportunidades para el acceso a becas, para el acceso a viajes, para el acceso a oportunidades laborales”. FORMAR ESTUDIANTES CON CRITERIO Díaz Valencia también consideró que los estudiantes de derecho deben desarrollar su capacidad de análisis frente a una realidad social y tecnológica que cambia constantemente. “Aquí no hay verdades absolutas. En el derecho siempre hay la verdad legal y la verdad real”. En ese sentido, llamó a fortalecer el criterio de los jóvenes ante la enorme cantidad de información que reciben diariamente y frente al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. La candidata señaló que también ha tenido que adaptarse a las nuevas herramientas y resumió ese proceso en una frase: “¿Sabes qué me ha costado más trabajo? Desaprender para aprender”.

Finalmente, planteó que la Facultad debe convertirse en una red de apoyo para sus estudiantes, particularmente ante las dificultades económicas, familiares, emocionales o académicas que puedan enfrentar. “Si nos convertimos en esa red de apoyo, en esa forma en la que ellos pueden tener, si es económico, económico; si es emocional, emocional; si es académico, académico”. Para Díaz Valencia, el objetivo es que la formación jurídica no se limite al aula, sino que prepare a los estudiantes para incorporarse a un entorno profesional en transformación. “Hay que apostarle a las nuevas tecnologías, hay que seguir impulsando la dignidad humana y hay que hacer equipo todas y todos”, finalizó.