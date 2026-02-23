Abre Ramos Arizpe convocatoria para nuevos policías municipales

Con el objetivo de fortalecer el estado de fuerza y mantener las condiciones de seguridad en el municipio, el Gobierno Municipal mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos que deseen integrarse a la Policía Municipal de Ramos Arizpe.

A través de la Dirección de Seguridad Pública, las autoridades invitan a hombres y mujeres con vocación de servicio a formar parte de la corporación, destacando que se trata de una oportunidad de empleo formal que permite contribuir de manera directa a la paz pública y al bienestar social de la comunidad.

Las personas interesadas podrán acceder a un sueldo inicial de 17 mil pesos mensuales libres de impuestos, además de recibir capacitación constante, prestaciones de ley, oportunidades de crecimiento profesional y estabilidad laboral dentro de la institución.

Entre los requisitos establecidos para ingresar a la corporación se encuentran ser ciudadano mexicano, tener entre 18 y 35 años de edad, gozar de buena salud, contar con estudios de preparatoria concluidos, presentar cartilla militar liberada y aprobar los exámenes de control y confianza.