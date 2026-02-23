Abre Ramos Arizpe convocatoria para nuevos policías municipales

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Abre Ramos Arizpe convocatoria para nuevos policías municipales
    La convocatoria representa una oportunidad laboral formal para quienes buscan estabilidad y servicio a la comunidad. CORTESÍA

El objetivo es fortalecer la Policía Municipal y reforzar la seguridad del municipio

Con el objetivo de fortalecer el estado de fuerza y mantener las condiciones de seguridad en el municipio, el Gobierno Municipal mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos que deseen integrarse a la Policía Municipal de Ramos Arizpe.

A través de la Dirección de Seguridad Pública, las autoridades invitan a hombres y mujeres con vocación de servicio a formar parte de la corporación, destacando que se trata de una oportunidad de empleo formal que permite contribuir de manera directa a la paz pública y al bienestar social de la comunidad.

Las personas interesadas podrán acceder a un sueldo inicial de 17 mil pesos mensuales libres de impuestos, además de recibir capacitación constante, prestaciones de ley, oportunidades de crecimiento profesional y estabilidad laboral dentro de la institución.

Entre los requisitos establecidos para ingresar a la corporación se encuentran ser ciudadano mexicano, tener entre 18 y 35 años de edad, gozar de buena salud, contar con estudios de preparatoria concluidos, presentar cartilla militar liberada y aprobar los exámenes de control y confianza.

El fortalecimiento de la corporación permitirá mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. CORTESÍA

Autoridades municipales señalaron que el fortalecimiento de la Policía Municipal forma parte de la estrategia para consolidar entornos más seguros, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía interesada en desarrollar una carrera dentro del servicio público.

El registro y la recepción de documentos se realizan directamente en la Dirección de Seguridad Pública, donde se brinda orientación sobre el proceso de selección.

Para mayores informes, las y los aspirantes pueden comunicarse al teléfono 844 180 12 19, donde recibirán detalles sobre las etapas de inscripción, evaluación y formación necesarias para integrarse a la corporación policial.

