Abre Ramos Arizpe convocatoria para nuevos policías municipales
El objetivo es fortalecer la Policía Municipal y reforzar la seguridad del municipio
Con el objetivo de fortalecer el estado de fuerza y mantener las condiciones de seguridad en el municipio, el Gobierno Municipal mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos que deseen integrarse a la Policía Municipal de Ramos Arizpe.
A través de la Dirección de Seguridad Pública, las autoridades invitan a hombres y mujeres con vocación de servicio a formar parte de la corporación, destacando que se trata de una oportunidad de empleo formal que permite contribuir de manera directa a la paz pública y al bienestar social de la comunidad.
Las personas interesadas podrán acceder a un sueldo inicial de 17 mil pesos mensuales libres de impuestos, además de recibir capacitación constante, prestaciones de ley, oportunidades de crecimiento profesional y estabilidad laboral dentro de la institución.
Entre los requisitos establecidos para ingresar a la corporación se encuentran ser ciudadano mexicano, tener entre 18 y 35 años de edad, gozar de buena salud, contar con estudios de preparatoria concluidos, presentar cartilla militar liberada y aprobar los exámenes de control y confianza.
Autoridades municipales señalaron que el fortalecimiento de la Policía Municipal forma parte de la estrategia para consolidar entornos más seguros, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía interesada en desarrollar una carrera dentro del servicio público.
El registro y la recepción de documentos se realizan directamente en la Dirección de Seguridad Pública, donde se brinda orientación sobre el proceso de selección.
Para mayores informes, las y los aspirantes pueden comunicarse al teléfono 844 180 12 19, donde recibirán detalles sobre las etapas de inscripción, evaluación y formación necesarias para integrarse a la corporación policial.