Ramos Arizpe impulsa estrategia ‘Ahorro que se siente’ para apoyar a las familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de generar beneficios directos en la economía de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, puso en marcha la estrategia “Ahorro que se siente”, una política pública que integra diversos programas sociales orientados a reducir gastos en alimentación, transporte y salud, además de fomentar el empleo temporal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y forma parte de un esfuerzo conjunto para proteger la economía de los hogares del municipio.

“En Ramos Arizpe trabajamos para que el apoyo social se traduzca en ahorro real para las familias. Cada programa está pensado para aliviar gastos esenciales y mejorar la calidad de vida”, señaló el edil.

Entre las acciones que conforman esta estrategia se encuentra el programa Mercadito de a Peso Todos por Más, que permite a la población adquirir productos de la canasta básica a bajo costo, facilitando el acceso a alimentos frescos y generando ahorros frente a los precios del mercado.

Asimismo, la Ruta Estudiantil brinda transporte gratuito durante todo el año a estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general, contribuyendo a disminuir los gastos diarios de movilidad y promoviendo el acceso equitativo a la educación y al empleo.