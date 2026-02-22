Ramos Arizpe impulsa estrategia ‘Ahorro que se siente’ para apoyar a las familias

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 febrero 2026
    Ramos Arizpe impulsa estrategia ‘Ahorro que se siente’ para apoyar a las familias
    Las Clínicas de la Salud Popular ofrecen servicios médicos gratuitos en Analco y Manantiales. CORTESÍA

El objetivo es reducir gastos en alimentación, transporte y salud

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de generar beneficios directos en la economía de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, puso en marcha la estrategia “Ahorro que se siente”, una política pública que integra diversos programas sociales orientados a reducir gastos en alimentación, transporte y salud, además de fomentar el empleo temporal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y forma parte de un esfuerzo conjunto para proteger la economía de los hogares del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe concreta dos proyectos con impacto social: nueva clínica y plaza en la colonia Fidel Velázquez

“En Ramos Arizpe trabajamos para que el apoyo social se traduzca en ahorro real para las familias. Cada programa está pensado para aliviar gastos esenciales y mejorar la calidad de vida”, señaló el edil.

Entre las acciones que conforman esta estrategia se encuentra el programa Mercadito de a Peso Todos por Más, que permite a la población adquirir productos de la canasta básica a bajo costo, facilitando el acceso a alimentos frescos y generando ahorros frente a los precios del mercado.

Asimismo, la Ruta Estudiantil brinda transporte gratuito durante todo el año a estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general, contribuyendo a disminuir los gastos diarios de movilidad y promoviendo el acceso equitativo a la educación y al empleo.

$!Una de las principales acciones es la Ruta Estudiantil, que representa un ahorro en los bolsillos de los ramosarizpenses.
Una de las principales acciones es la Ruta Estudiantil, que representa un ahorro en los bolsillos de los ramosarizpenses. CORTESÍA

En materia de apoyo social, el programa Todos por La Más Chida otorga apoyos mensuales a personas en situación vulnerable, ayudándoles a cubrir necesidades básicas y representando un alivio económico constante.

Por otro lado, las Clínicas de la Salud Popular, ubicadas en Analco y Manantiales, ofrecen servicios médicos gratuitos que incluyen consultas generales, estudios básicos, medicamentos, atención dental y optometría, lo que permite prevenir enfermedades y evitar gastos imprevistos, especialmente entre quienes no cuentan con seguridad social.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Ramos Arizpe obra hidráulica en La Tortuga; garantizan mejor abasto de agua a 46 familias

A estas acciones se suma el programa de empleo temporal y la Ola Verde, mediante el cual se brinda un ingreso semanal a familias mientras participan en labores de limpieza y mantenimiento urbano, fortaleciendo tanto el sustento familiar como el entorno comunitario.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal busca consolidar políticas sociales que no solo representen apoyo directo, sino también ahorro tangible en la vida cotidiana de las y los ramosarizpenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza