Vecinos de la colonia Elsa Hernández respaldan programa ‘Enchúlame la casa’ en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de la colonia Elsa Hernández manifestaron su respaldo y agradecimiento al programa “Enchúlame la casa”, impulsado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en coordinación con el Gobierno del Estado, al considerar que estas acciones no solo transforman sus viviendas, sino que fortalecen el tejido social y la identidad comunitaria.

Norma Leticia Quiroz Martínez destacó el impacto positivo de la iniciativa en su sector, al señalar que el mejoramiento de fachadas contribuye a dignificar los hogares y proyectar una imagen urbana más ordenada.

“Este programa es excelente, veremos nuestro sector más bonito. Queremos agradecer a Tomás Gutiérrez por hacer estas acciones tan buenas que sí nos benefician a la comunidad”, expresó.

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA

Por su parte, María del Rosario García Reyna subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre autoridades y vecinos, al afirmar que la coordinación institucional se refleja en resultados tangibles.

“Soy la primera a la que le van a enchular la casa. Le doy gracias al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez porque son un equipo, y nosotros los ciudadanos también somos un equipo”, comentó.

Añadió que uno de los principales valores del programa es la cercanía de las autoridades con la población.

“Sentimos que Tomás Gutiérrez está con nosotros y eso es lo más importante, que nos tomen en cuenta”, expresó.

El programa “Enchúlame la casa” consiste en la aplicación de pintura en fachadas como parte de una estrategia integral de embellecimiento urbano y fortalecimiento comunitario. Desde su arranque en 2025, la iniciativa ha beneficiado a más de 10 colonias del municipio, consolidándose como una acción orientada a elevar la calidad de vida y recuperar espacios con sentido de pertenencia.