Abren campaña de canje de armas en Múzquiz y Barroterán, Coahuila

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    Abren campaña de canje de armas en Múzquiz y Barroterán, Coahuila
    La campaña permitirá entregar armas de fuego y municiones de forma anónima y voluntaria en Múzquiz y Minas de Barroterán, Coahuila. CORTESÍA

El programa contempla la recepción voluntaria y confidencial de armamento, cargadores y explosivos a cambio de una bonificación económica

MÚZQUIZ, COAH.- Los habitantes de Múzquiz y de la congregación Minas de Barroterán tendrán la oportunidad de entregar de manera voluntaria armas de fuego, municiones, cargadores y explosivos durante la Campaña de Canje de Armas 2026, un programa que ofrece una compensación económica a quienes participen y garantiza que la entrega se realice de forma anónima, sin investigaciones por la posesión del armamento.

El objetivo de estas jornadas es retirar de circulación armas que permanecen en los hogares y que representan un riesgo de accidentes, especialmente cuando hay niñas, niños y adolescentes.

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De acuerdo con especialistas en seguridad, la presencia de armas en los domicilios incrementa la posibilidad de lesiones accidentales, violencia intrafamiliar y otros incidentes que pueden prevenirse mediante este tipo de programas.

La campaña es organizada por el Gobierno Municipal de Múzquiz en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Las autoridades instalarán módulos de recepción en las plazas principales de ambas comunidades, donde el personal recibirá el armamento de forma confidencial y sin solicitar información sobre su procedencia.

$!Los módulos de recepción estarán instalados en las plazas principales de ambas comunidades durante dos fines de semana de agosto.
Los módulos de recepción estarán instalados en las plazas principales de ambas comunidades durante dos fines de semana de agosto. CORTESÍA

Las jornadas se desarrollarán del 7 al 9 de agosto en la Plaza Principal de Minas de Barroterán, mientras que en la cabecera municipal de Múzquiz se realizarán del 14 al 16 de agosto, en ambos casos a partir de las 11:00 horas. Además de armas de fuego, podrán entregarse cartuchos, cargadores, explosivos y otros artefactos relacionados.

$!Las jornadas se desarrollarán del 7 al 9 de agosto en la Plaza Principal de Minas de Barroterán, Coahuila.
Las jornadas se desarrollarán del 7 al 9 de agosto en la Plaza Principal de Minas de Barroterán, Coahuila. CORTESÍA

El canje de armas es una estrategia que se implementa en distintas regiones del país con el propósito de disminuir la cantidad de armamento en circulación y fomentar la participación ciudadana en acciones preventivas. Las autoridades reiteraron que quienes acudan a entregar algún arma recibirán una bonificación conforme al tabulador vigente del programa y que el procedimiento se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad.

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El canje de armas es una estrategia que se implementa en distintas regiones del país con el propósito de disminuir la cantidad de armamento en circulación y fomentar la participación ciudadana en acciones preventivas. Las autoridades reiteraron que quienes acudan a entregar algún arma recibirán una bonificación conforme al tabulador vigente del programa y que el procedimiento se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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