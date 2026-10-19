Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca

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    Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca
    Personas adultas mayores y mujeres interesadas podrán solicitar su incorporación a los programas de pensiones del Bienestar hasta el 25 de octubre. CUARTOSCURO

El registro para las pensiones del Bienestar estará abierto del 19 al 25 de octubre en Torreón, Matamoros y Viesca, con atención de 9:00 a 16:00 horas

TORREÓN, COAH.- A partir de este lunes 19 de octubre y hasta el próximo domingo 25, permanecerá abierto el registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que se habilitarán módulos de atención en distintos puntos de la Región Laguna.

La Secretaría de Bienestar informó que durante esta jornada se recibirán las solicitudes de quienes buscan acceder a estos programas sociales, mediante un esquema de atención que contempla sedes fijas y módulos itinerantes para facilitar el trámite a la población.

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Karla Zamora, directora regional de Bienestar en La Laguna, dio a conocer que en Torreón el registro se realizará en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), mientras que en Matamoros y Viesca se atenderá en los Centros Integradores de Bienestar.

$!Los solicitantes deberán presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio y números telefónicos de contacto.
Los solicitantes deberán presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio y números telefónicos de contacto. CORTESÍA

En estos dos últimos municipios también se contará con módulos itinerantes que recorrerán comunidades rurales, con la finalidad de acercar el proceso de incorporación a quienes viven fuera de las cabeceras municipales.

El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde durante el periodo establecido.

Para completar el registro, los interesados deberán presentar original y copia de una identificación oficial vigente, que puede ser credencial del INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

También será necesario llevar acta de nacimiento legible, CURP de reciente impresión y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, ya sea de agua, luz, teléfono, gas o impuesto predial.

Entre los requisitos se solicita, además, proporcionar un número telefónico de contacto, tanto celular como de casa, para facilitar la comunicación con las personas solicitantes.

La dependencia federal hizo un llamado a quienes tienen previsto incorporarse a cualquiera de los dos programas para que revisen previamente su documentación y acudan con el expediente completo, a fin de evitar contratiempos y agilizar la atención en los módulos habilitados.

La jornada de incorporación concluirá el domingo 25 de octubre, por lo que se recomienda a la población interesada realizar su trámite dentro del plazo anunciado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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