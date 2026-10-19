Liga MX: previa de la Jornada 13 del Apertura 2026, partidos y horarios

El Apertura 2026 entra en una etapa en la que cada resultado puede modificar las aspiraciones de los equipos. La Jornada 13, programada para este martes 20 y miércoles 21 de octubre, tendrá nueve encuentros que pondrán a prueba a los clubes que buscan mantenerse entre los primeros lugares y a los que necesitan sumar para acercarse a la zona de clasificación. Después de 12 fechas, el América se mantiene como líder con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas, ambos con 21. Chivas y Cruz Azul comparten 20 unidades, mientras que Querétaro también aparece con esa misma cantidad, de acuerdo con la clasificación presentada tras la jornada anterior. La cercanía entre varios contendientes convierte esta fecha doble en una oportunidad para tomar distancia o perder terreno.

El calendario exigirá a los entrenadores administrar el esfuerzo de sus jugadores en partidos disputados con apenas unos días de diferencia. Las rotaciones, el estado físico y la capacidad para resolver encuentros cerrados pueden marcar la diferencia en una semana que ofrecerá poco margen para corregir errores.

AMÉRICA DEFIENDE LA CIMA; SUS PERSEGUIDORES BUSCAN RECORTAR DISTANCIA Uno de los partidos que concentrará la atención será el enfrentamiento entre Atlas y América, programado para el miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Las Águilas llegarán después de vencer 5-3 al León, resultado con el que conservaron el primer puesto. Los rojinegros, por su parte, derrotaron 2-0 al Necaxa como visitantes, pese a disputar buena parte del encuentro con un jugador menos. El choque representa una oportunidad para el Atlas de acercarse al liderato, mientras que el conjunto capitalino buscará sostener su ventaja en la parte alta de la tabla. Toluca, segundo con 21 unidades, recibirá a Tijuana el miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos vienen de empatar 1-1 con Atlético de San Luis y necesitan volver a ganar para mantenerse en la persecución del América. Otro duelo que puede influir en la clasificación será Pachuca contra Cruz Azul, el miércoles a las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo. La Máquina llegará motivada tras golear 5-0 a Juárez, mientras que los Tuzos cayeron 2-1 frente a Monterrey. Con 20 puntos, los cementeros tienen la posibilidad de presionar a los equipos que ocupan los primeros puestos.

CHIVAS Y TIGRES ANTE UNA NUEVA PRUEBA La actividad del martes comenzará con Chivas frente a Necaxa, a las 18:07 horas en el Estadio AKRON. El Guadalajara empató 1-1 con Tigres en la jornada anterior y ahora buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Necaxa, con nueve unidades, necesita una reacción para mejorar su posición. Ese mismo día, Tigres visitará al León a las 21:00 horas en el Estadio Universitario, en un encuentro que medirá la respuesta de ambos conjuntos después de resultados que dejaron puntos en el camino. La cartelera del martes también contempla el Atlético de San Luis contra Querétaro, a las 19:00 horas, y el enfrentamiento entre Juárez y Atlante, a la misma hora. Para estos equipos, sumar será importante en una clasificación donde cada jornada reduce las oportunidades de recuperación. El miércoles, Monterrey visitará al Puebla a las 19:00 horas, mientras que Santos Laguna recibirá a Pumas a las 21:10 en el Estadio Corona. Los Guerreros llegan después de vencer 5-0 al Querétaro, una actuación que les permitió alcanzar los 16 puntos. Pumas, con la misma cantidad, derrotó 2-1 al Atlante y buscará dar continuidad a ese resultado. Con nueve partidos repartidos en dos días, la Jornada 13 ofrecerá movimientos potenciales en distintos sectores de la tabla. Para los equipos que aspiran a la Liguilla, el reto será sumar sin descuidar el desgaste físico; para quienes marchan rezagados, la consigna será aprovechar cada oportunidad antes de que el calendario deje menos margen de maniobra.

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