Bomberos de Torreón se capacitan para combatir incendios forestales; 20 elementos buscan certificarse

TORREÓN, COAH.- Un total de 20 bomberos de Torreón se prepara para integrar una brigada especializada en el combate de incendios forestales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias y contar con personal certificado para intervenir en situaciones de riesgo. Los elementos, provenientes de las siete estaciones del municipio, participan en un proceso de capacitación que contempla preparación física, conocimientos técnicos y protocolos de seguridad, como parte de los requisitos establecidos por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para obtener su certificación.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que los participantes ya cumplieron con una de las pruebas de resistencia física, consistente en una caminata de 10 kilómetros cargando mochilas de 25 kilogramos, ejercicio que forma parte de su preparación para enfrentar las exigencias del combate al fuego. Explicó que el entrenamiento incluye técnicas para controlar incendios, manejo de herramientas manuales, apertura de brechas cortafuego, utilización de equipo de protección personal y aplicación de primeros auxilios, bajo la supervisión de instructores especializados. El funcionario destacó que la intención es conformar una brigada con capacidad para intervenir de manera rápida y segura en incendios urbano-forestales, además de fortalecer la coordinación con corporaciones estatales y federales cuando las condiciones de una emergencia así lo requieran.

Señaló que esta preparación permitirá ampliar las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos, particularmente ante situaciones que demandan personal con conocimientos específicos para contener la propagación del fuego y reducir riesgos para la población. Juárez Llanas agregó que los 20 elementos también participarán en labores de prevención y orientación ciudadana, con el propósito de disminuir las condiciones que favorecen la aparición de incendios en terrenos baldíos, pastizales y otras áreas vulnerables. En este contexto, reiteró el llamado a la población para evitar la quema de basura y vegetación seca, debido a que estas prácticas pueden salirse de control y provocar incendios que amenacen viviendas, espacios naturales y la integridad de las personas.

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