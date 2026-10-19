Bomberos de Torreón se capacitan para combatir incendios forestales; 20 elementos buscan certificarse

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    Bomberos de Torreón se capacitan para combatir incendios forestales; 20 elementos buscan certificarse
    Los 20 bomberos de Torreón se preparan para integrar una brigada especializada en el combate de incendios forestales. SANDRA GÓMEZ

Veinte elementos de las siete estaciones de Torreón reciben capacitación física y técnica para obtener la certificación de la Conafor y combatir incendios forestales

TORREÓN, COAH.- Un total de 20 bomberos de Torreón se prepara para integrar una brigada especializada en el combate de incendios forestales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias y contar con personal certificado para intervenir en situaciones de riesgo.

Los elementos, provenientes de las siete estaciones del municipio, participan en un proceso de capacitación que contempla preparación física, conocimientos técnicos y protocolos de seguridad, como parte de los requisitos establecidos por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para obtener su certificación.

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Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, informó que los participantes ya cumplieron con una de las pruebas de resistencia física, consistente en una caminata de 10 kilómetros cargando mochilas de 25 kilogramos, ejercicio que forma parte de su preparación para enfrentar las exigencias del combate al fuego.

Explicó que el entrenamiento incluye técnicas para controlar incendios, manejo de herramientas manuales, apertura de brechas cortafuego, utilización de equipo de protección personal y aplicación de primeros auxilios, bajo la supervisión de instructores especializados.

El funcionario destacó que la intención es conformar una brigada con capacidad para intervenir de manera rápida y segura en incendios urbano-forestales, además de fortalecer la coordinación con corporaciones estatales y federales cuando las condiciones de una emergencia así lo requieran.

$!Como parte del entrenamiento, los elementos realizaron una caminata de 10 kilómetros con mochilas de 25 kilogramos.
Como parte del entrenamiento, los elementos realizaron una caminata de 10 kilómetros con mochilas de 25 kilogramos. SANDRA GÓMEZ

Señaló que esta preparación permitirá ampliar las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos, particularmente ante situaciones que demandan personal con conocimientos específicos para contener la propagación del fuego y reducir riesgos para la población.

Juárez Llanas agregó que los 20 elementos también participarán en labores de prevención y orientación ciudadana, con el propósito de disminuir las condiciones que favorecen la aparición de incendios en terrenos baldíos, pastizales y otras áreas vulnerables.

En este contexto, reiteró el llamado a la población para evitar la quema de basura y vegetación seca, debido a que estas prácticas pueden salirse de control y provocar incendios que amenacen viviendas, espacios naturales y la integridad de las personas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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