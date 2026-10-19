Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur

Corea del Norte amenazó con reanudar las emisiones de propaganda por altavoces y desplegar más armas a lo largo de la frontera con Corea del Sur, mientras los rivales siguen inmersos en animosidades por las explosiones de minas del mes pasado que hirieron a tres soldados surcoreanos. A principios de este mes, Corea del Sur culpó formalmente a las minas colocadas por Corea del Norte de las explosiones del 21 de septiembre en la frontera, e instó a Corea del Norte a disculparse y retirar las demás minas.

Ese anuncio se produjo después de que Corea del Norte negara su responsabilidad en las explosiones y advirtiera de una fuerte represalia si era provocada. El lunes, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto, bajo un pretexto tan infundado como el de que soldados norcoreanos habían cruzado la frontera. Según declaró, tales provocaciones “han cruzado la línea roja” desde las explosiones en las minas.

“Se vive una situación grave en la frontera sur debido al comportamiento temerario de los gánsteres militares de la República de Corea”, dijo Kim Yo Jong, refiriéndose a Corea del Sur por su nombre oficial, la República de Corea. Según declaró, el ejército norcoreano estaba considerando “desplegar más medios de ataque táctico a lo largo de la frontera sur como medida preventiva y represiva para hacer frente a una contingencia, y reanudar las emisiones por altavoz contra la República de Corea”. En los últimos años, las tensiones a lo largo de la frontera coreana , una de las más fortificadas del mundo, han aumentado a medida que Corea del Norte ha añadido minas, vallas de alambre de púas, barreras antitanque y otras fortificaciones de primera línea, en consonancia con su política de romper relaciones con Corea del Sur.