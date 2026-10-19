Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Corea del Sur culpó formalmente a las minas colocadas por Corea del Norte de las explosiones del 21 de septiembre en la frontera, e instó a Corea del Norte a disculparse y retirar las demás minas

Internacional
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Corea del Norte amenazó con reanudar las emisiones de propaganda por altavoces y desplegar más armas a lo largo de la frontera con Corea del Sur, mientras los rivales siguen inmersos en animosidades por las explosiones de minas del mes pasado que hirieron a tres soldados surcoreanos.

A principios de este mes, Corea del Sur culpó formalmente a las minas colocadas por Corea del Norte de las explosiones del 21 de septiembre en la frontera, e instó a Corea del Norte a disculparse y retirar las demás minas.

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Ese anuncio se produjo después de que Corea del Norte negara su responsabilidad en las explosiones y advirtiera de una fuerte represalia si era provocada.

El lunes, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto, bajo un pretexto tan infundado como el de que soldados norcoreanos habían cruzado la frontera.

Según declaró, tales provocaciones “han cruzado la línea roja” desde las explosiones en las minas.

$!El lunes 12 de octubre de 2026 se estaba probando un misil en un lugar no revelado de Corea del Norte.
El lunes 12 de octubre de 2026 se estaba probando un misil en un lugar no revelado de Corea del Norte. AP

“Se vive una situación grave en la frontera sur debido al comportamiento temerario de los gánsteres militares de la República de Corea”, dijo Kim Yo Jong, refiriéndose a Corea del Sur por su nombre oficial, la República de Corea.

Según declaró, el ejército norcoreano estaba considerando “desplegar más medios de ataque táctico a lo largo de la frontera sur como medida preventiva y represiva para hacer frente a una contingencia, y reanudar las emisiones por altavoz contra la República de Corea”.

En los últimos años, las tensiones a lo largo de la frontera coreana , una de las más fortificadas del mundo, han aumentado a medida que Corea del Norte ha añadido minas, vallas de alambre de púas, barreras antitanque y otras fortificaciones de primera línea, en consonancia con su política de romper relaciones con Corea del Sur.

$!Un soldado permanece de pie en un puesto de guardia militar norcoreano junto a unos altavoces, visto desde Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte, el jueves 26 de febrero de 2026.
Un soldado permanece de pie en un puesto de guardia militar norcoreano junto a unos altavoces, visto desde Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte, el jueves 26 de febrero de 2026. AP

El ejército surcoreano declaró anteriormente que soldados norcoreanos habían violado la línea de demarcación militar fronteriza 50 veces este año durante sus trabajos de fortificación. El ejército surcoreano afirmó haber respondido con disparos de advertencia y transmisiones de alerta. No respondió de inmediato a la última advertencia norcoreana.

En 2015, las explosiones de minas atribuidas a Corea del Norte que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos llevaron a las dos Coreas al borde de un conflicto armado, después de que Corea del Sur reanudara las emisiones de propaganda por altavoces en el frente por primera vez en 11 años.

Las emisiones por altavoces son una de las anticuadas campañas de guerra psicológica propias de la Guerra Fría que las dos Coreas han utilizado ocasionalmente la una contra la otra en tiempos de confrontación.

Desde que asumió el cargo el año pasado, el gobierno liberal de Corea del Sur, liderado por el presidente Lee Jae-Myung, suspendió dichas transmisiones como parte de sus esfuerzos por mejorar las relaciones con Corea del Norte. Posteriormente, Corea del Norte interrumpió sus propias transmisiones.

Corea del Norte ha intensificado recientemente sus actividades de prueba de armamento, probablemente en un intento por presionar a Estados Unidos para que haga mayores concesiones, después de que el presidente Donald Trump renovara sus esfuerzos por restablecer la diplomacia con Kim Jong Un.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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