Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional

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    Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional
    El Rodeo Saltillo concluyó con más de 125 mil visitantes, entre ellos turistas nacionales y extranjeros. VANGUARDIA

El festival Rodeo Saltillo reunió a más de 125 mil visitantes y generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González

Con una asistencia superior a los 125 mil visitantes y una derrama económica que superó los 100 millones de pesos, concluyó el festival Rodeo Saltillo, evento que consolidó a la capital de Coahuila como una gran sede para espectáculos de talla nacional e internacional.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que a la festividad acudieron personas de diversos puntos de México y de países como Canadá, Argentina, España y Estados Unidos, quienes presenciaron la oferta cultural y gastronómica de la ciudad.

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“El Rodeo Saltillo se consolida y se ha consolidado como el mejor rodeo de México y cada año sigue creciendo, cada año sigue teniendo sorpresas”, afirmó el edil, quien agradeció el respaldo constante del gobernador Manolo Jiménez para concretar este tipo de eventos.

Díaz González enfatizó que Saltillo cuenta con la capacidad de infraestructura y servicios para albergar grandes encuentros de manera simultánea, como la Convención Nacional Ganadera y la próxima Convención Nacional de Canacintra, a realizarse esta misma semana.

De igual forma, el presidente municipal refirió que esta intensa dinámica turística y económica responde al crecimiento de la Región Sureste, la cual supera ya el millón 200 mil habitantes en conjunto con Ramos Arizpe y Arteaga.

En cuanto a las demandas ciudadanas sobre el mantenimiento urbano, el edil anunció que se duplicará el número de cuadrillas dedicadas al bacheo y embellecimiento en todos los sectores del municipio para garantizar trabajos de calidad.

“A nosotros, como lo he dicho desde el principio, trabajo mata grilla. Nosotros andamos trabajando todos los días, acabamos de terminar un gran evento para Saltillo”, expresó Díaz González respecto a las labores operativas en las colonias.

En materia de seguridad, catalogada como la prioridad de la administración, el alcalde informó sobre la reciente adquisición de un equipo antidrón con valor superior al millón de pesos para monitorear el espacio aéreo y prevenir riesgos en la mancha urbana y el sector rural.

Finalmente, el munícipe adelantó que se alistan importantes obras de recarpeteo en avenidas principales y la entrega de infraestructura educativa en el sector sur, previo a su informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en diciembre.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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