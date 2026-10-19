Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso

Un caso de maltrato animal fue denunciado en redes sociales luego de que una joven difundiera videos en los que se observa a un hombre golpeando a un cachorro en calles de la colonia República de Saltillo. La denunciante, identificada como Dayba Alvarado, relató que presenció los hechos alrededor de las 11:00 horas de ayer domingo y decidió documentar la situación para reportarla ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con su publicación, el caso ya fue notificado a la Policía Ambiental de Saltillo, a la que entregó las grabaciones para contribuir a las investigaciones. La joven también pidió apoyo para identificar al cachorro y facilitar su posible rescate. Al compartir el material, Alvarado llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante situaciones similares y a denunciar cualquier agresión contra los animales. Subrayó que ningún ser vivo merece recibir ese tipo de trato. La difusión de estos casos ha impulsado la participación ciudadana en la denuncia del maltrato animal. Las grabaciones y los reportes pueden aportar elementos para que las autoridades revisen los hechos, identifiquen a los posibles responsables y determinen las medidas correspondientes.

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES ESTÁ CONTEMPLADA EN LA LEY EN COAHUILA En Coahuila, la protección de los animales está contemplada en la Ley de los Derechos de los Seres Sintientes, además de las disposiciones del Código Penal estatal. El marco jurídico reconoce a los animales vertebrados como seres capaces de experimentar sensaciones como dolor y miedo, por lo que establece medidas para proteger su integridad y bienestar.

La legislación también contempla sanciones por incumplir las disposiciones de protección animal. Las multas administrativas pueden ir de 25 a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que los actos de crueldad pueden tener consecuencias adicionales conforme al Código Penal, dependiendo de las características y gravedad de cada caso. Hasta el momento, la denuncia difundida por Alvarado señala que el asunto ya fue puesto en conocimiento de la Policía Ambiental. La investigación deberá establecer las circunstancias de la agresión, verificar las evidencias y determinar las acciones procedentes para proteger al cachorro.