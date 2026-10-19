Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso

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    Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso
    La denunciante entregó videos a la Policía Ambiental para que las autoridades investiguen el presunto maltrato animal. REDES SOCIALES

Dayba Alvarado denunció la agresión ocurrida en la colonia República y entregó grabaciones a las autoridades para que investiguen el caso

Un caso de maltrato animal fue denunciado en redes sociales luego de que una joven difundiera videos en los que se observa a un hombre golpeando a un cachorro en calles de la colonia República de Saltillo.

La denunciante, identificada como Dayba Alvarado, relató que presenció los hechos alrededor de las 11:00 horas de ayer domingo y decidió documentar la situación para reportarla ante las autoridades correspondientes.

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De acuerdo con su publicación, el caso ya fue notificado a la Policía Ambiental de Saltillo, a la que entregó las grabaciones para contribuir a las investigaciones. La joven también pidió apoyo para identificar al cachorro y facilitar su posible rescate.

Al compartir el material, Alvarado llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante situaciones similares y a denunciar cualquier agresión contra los animales. Subrayó que ningún ser vivo merece recibir ese tipo de trato.

La difusión de estos casos ha impulsado la participación ciudadana en la denuncia del maltrato animal. Las grabaciones y los reportes pueden aportar elementos para que las autoridades revisen los hechos, identifiquen a los posibles responsables y determinen las medidas correspondientes.

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES ESTÁ CONTEMPLADA EN LA LEY EN COAHUILA

En Coahuila, la protección de los animales está contemplada en la Ley de los Derechos de los Seres Sintientes, además de las disposiciones del Código Penal estatal. El marco jurídico reconoce a los animales vertebrados como seres capaces de experimentar sensaciones como dolor y miedo, por lo que establece medidas para proteger su integridad y bienestar.

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La legislación también contempla sanciones por incumplir las disposiciones de protección animal. Las multas administrativas pueden ir de 25 a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que los actos de crueldad pueden tener consecuencias adicionales conforme al Código Penal, dependiendo de las características y gravedad de cada caso.

Hasta el momento, la denuncia difundida por Alvarado señala que el asunto ya fue puesto en conocimiento de la Policía Ambiental. La investigación deberá establecer las circunstancias de la agresión, verificar las evidencias y determinar las acciones procedentes para proteger al cachorro.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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