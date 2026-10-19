Todo sobre las violentas protestas en Italia: Milán, la ciudad más afectada con cientos de arrestos

La ciudad de Milán en el norte de Italia vivió un nuevo episodio de tensión social durante el fin de semana, luego de que manifestaciones relacionadas con el aumento del coste de la vida y las deficiencias de los servicios públicos derivaran en enfrentamientos entre grupos de jóvenes y agentes de seguridad. Los incidentes dejaron comercios saqueados, mobiliario urbano destruido y una importante movilización policial en el centro de la ciudad De acuerdo con información difundida por las autoridades italianas, la policía trasladó a 271 jóvenes a dependencias policiales durante los disturbios del domingo.

De ese grupo, 32 fueron arrestados, entre ellos 23 menores de edad y 13 ciudadanos extranjeros. Además, otras 28 personas fueron denunciadas ante las autoridades judiciales, como parte de las actuaciones relacionadas con los hechos. Estas categorías corresponden a procedimientos distintos y no deben interpretarse como una única cifra de condenas o sentencias. Los enfrentamientos se produjeron después de que las protestas se extendieran durante dos jornadas y adquirieran un carácter violento en distintos puntos del norte de Italia. La magnitud de los incidentes convirtió las movilizaciones en un desafío para las autoridades, que ahora deben responder tanto a los daños materiales como al descontento social que ha acompañado las manifestaciones.

SAQUEOS E INCENDIOS OBLIGAN A DESPLEGAR A LA POLICÍA ANTIDISTURBIOS La jornada del domingo estuvo marcada por episodios de vandalismo y enfrentamientos en el centro de Milán. Según los reportes policiales y las imágenes difundidas por medios de comunicación, varios cientos de manifestantes con el rostro cubierto participaron en actos violentos, entre ellos la quema de contenedores de basura, los daños a establecimientos comerciales y los ataques contra elementos del mobiliario urbano. Entre los negocios afectados se encontraron tiendas de las cadenas deportivas Decathlon y Arc’teryx, además de un establecimiento de telefonía Vodafone. Los saqueos y destrozos perjudicaron zonas comerciales de gran actividad, mientras que la concentración de personas y la intervención policial alteraron el funcionamiento habitual del centro de la ciudad. Ante el aumento de la violencia, los agentes antidisturbios recurrieron al lanzamiento de gases lacrimógenos y al uso de cañones de agua para dispersar a los grupos que se enfrentaban con las fuerzas de seguridad. Las autoridades también tuvieron que intervenir en zonas próximas a la plaza del Duomo, uno de los principales puntos turísticos y comerciales de la capital lombarda. Los incidentes evidenciaron la dificultad de contener rápidamente los disturbios cuando grupos violentos se dispersan por diferentes calles y atacan establecimientos de manera simultánea. Sin embargo, la actuación de estos grupos no representa necesariamente al conjunto de las personas que participaron en las movilizaciones, cuyos motivos iniciales estaban relacionados con preocupaciones económicas y sociales.

LAS PROTESTAS SE EXTIENDEN A OTRAS CIUDADES DEL NORTE DE ITALIA Los acontecimientos de Milán no fueron un episodio aislado. Durante el sábado anterior también se registraron enfrentamientos en ciudades como Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín, donde las manifestaciones terminaron en altercados con la policía y daños en espacios públicos. Un informe policial difundido el domingo indicó que 28 manifestantes fueron arrestados en relación con los incidentes del sábado. En Turín y Bolonia también se reportaron episodios de tensión, lanzamiento de objetos y utilización de mobiliario urbano para obstaculizar las calles. En Milán, los disturbios del fin de semana afectaron particularmente al entorno de la plaza del Duomo y a las zonas comerciales cercanas. Los incidentes del sábado ya habían obligado a las autoridades a dispersar concentraciones y a intervenir en establecimientos y espacios públicos. La continuidad de los enfrentamientos durante el domingo mostró que el problema no había quedado resuelto tras la primera jornada. La sucesión de incidentes plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad durante futuras manifestaciones, especialmente en áreas urbanas donde coinciden grandes concentraciones de personas, comercios y puntos turísticos.