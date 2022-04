Académicos de UAdeC aseguran que tardan 5 años en entregar jubilación; hay lista de espera de 200 docentes más adelante

Académicos de la UAdeC aseguraron a través de redes sociales que su jubilación les será entregada dentro de 5 años, con una lista de espera de 200 docentes más adelante.

“Haré un planteamiento serio, resulta que recién me prejubilé de la UAdeC a través de Oficialía Mayor, pero solo de manera verbal me dicen que no hay dinero para mi finiquito”, dice uno de los escritos.

“También lo solicité vía escrito, de manera inmediata me dieron baja IMSS y Rectoría, su respuesta verbal, insisto, es que será dentro de un año, 2 ó 5 cuando pagarán y que hay más de 200 personas esperando también delante de mí”, agrega.

“Pero me dicen que todo esto es por ley; perdón, pero que alguien me diga cuál ley”, expresó una académica que se desempeñó como docente de varias materias en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

“Será que tendré que demandar o hacer otro gremio. Retirarse, pensionarse o jubilarse es un derecho que tenemos las personas que hemos trabajado desde temprana edad y cotizado ante un seguro de pensiones y ante una institución, en este caso, con Misión, Visión y Valores que ha formado y creado incluso centros y áreas para tales fines”, cuestionó la académica universitaria.

Por lo tanto, “me deben de dar mi finiquito proporcional de forma inmediata y justa, agregó la docente, mientras que la UAdeC aseguró dará postura ante la situación que hizo pública la académica.

Hasta finales de 2021, la Rectoría de la UAdeC enfrentaba pasivos por mil 537 millones de pesos; pensiones es uno de los problemas más graves, arrastrando un déficit de 470 millones de pesos. Por cada trabajador en activo hay 4 pensionados, al tiempo que hay más docentes que quieren adelantar su retiro.

La falta de recursos que enfrenta la máxima casa de estudios podría afectar los programas académicos, de investigación, mantenimiento de la infraestructura, crecimiento de la matrícula, entre otros