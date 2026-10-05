Accidentes en el libramiento de Ramos Arizpe generan costos superiores a 20 MDP; acusan abandono de la Guardia Nacional

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    Accidentes en el libramiento de Ramos Arizpe generan costos superiores a 20 MDP; acusan abandono de la Guardia Nacional
    El alcalde de Ramos Arizpe señaló que el pavimento mojado y la falta de señalización incrementan los riesgos para los automovilistas. VANGUARDIA

El alcalde Tomás Gutiérrez señaló la falta de señalamientos y vigilancia en el “libramiento de la muerte”, tras un fin de semana trágico que dejó tres fallecidos

Un trágico fin de semana en las carreteras de Ramos Arizpe dejó un saldo de tres personas fallecidas y más de 15 lesionadas. Las autoridades municipales atribuyeron los percances a la falta de precaución al conducir, las condiciones climáticas y la escasez de señalización vial.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, lamentó los hechos ocurridos en los tramos carreteros del municipio. Destacó que el último percance se registró la mañana de este lunes, cuando un vehículo impactó contra la base de un puente debido al pavimento mojado por la lluvia.

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Gutiérrez Merino hizo un llamado urgente para que la Guardia Nacional intensifique los operativos carrusel. Señaló de manera particular la peligrosidad del tramo conocido como el “libramiento de la muerte”, el cual carece de la visibilidad y señalización adecuadas para los automovilistas.

El edil denunció, además, que el Gobierno Federal ha ignorado las peticiones de apoyo e inversión para este sector. Afirmó que la dependencia federal no atiende los llamados del municipio, a pesar de que la vía es utilizada por locales y visitantes que transitan por Coahuila.

En cuanto al impacto económico, el munícipe estimó que la atención de siniestros viales supera los 20 millones de pesos para la administración local. Explicó que cada percance moviliza unidades de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal.

La alta incidencia delictiva y vial se concentra en arterias con intenso flujo vehicular, como la autopista Saltillo-Ramos Arizpe, por la que transitan más de 110 mil vehículos diarios. El alcalde enfatizó la necesidad de implementar campañas de cultura y normativa vial dirigidas a los conductores.

Finalmente, Gutiérrez Merino indicó que continuará gestionando apoyos en conjunto con el Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad de quienes transitan por la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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