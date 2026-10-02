Acerca Víctor Leija servicios municipales a familias de Cuatro Ciénegas

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Coahuila
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    Acerca Víctor Leija servicios municipales a familias de Cuatro Ciénegas
    El alcalde Víctor Manuel Leija Vega atiende a un ciudadano durante la jornada de servicios en la colonia Benito Juárez, en Cuatro Ciénegas. LIDIET MEXICANO

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la jornada en la colonia Benito Juárez, donde las familias realizaron gestiones y plantearon necesidades

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Ayuntamiento llevó servicios y atención de sus diferentes áreas a la colonia Benito Juárez, como parte de una jornada de atención ciudadana encabezada por el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega.

Durante la actividad, las familias pudieron acercarse a las dependencias municipales para realizar gestiones, recibir orientación y plantear necesidades relacionadas principalmente con servicios públicos, entre otras situaciones.

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Leija Vega señaló que llevar estas jornadas directamente a las colonias permite conocer de primera mano las necesidades de las familias y dar seguimiento a las solicitudes.

“Un gobierno cercano es un gobierno que escucha, que sale a territorio y que está con la gente. Para nosotros es muy importante atender personalmente a las familias, conocer sus necesidades y buscar soluciones de manera conjunta”, dijo.

Destacó que el objetivo es mantener atención directa con la ciudadanía, principalmente con quienes por diferentes circunstancias no pueden trasladarse a las oficinas del Ayuntamiento para realizar un trámite o solicitar apoyo.

“Queremos que la ciudadanía sepa que estamos para servirles y que cada petición será escuchada. Nuestro compromiso es seguir trabajando de cerca, recorriendo las colonias y atendiendo a nuestra gente”, afirmó.

El municipio informó que estas jornadas buscan mantener presencia en las colonias y fortalecer la atención directa a las familias de Cuatro Ciénegas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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