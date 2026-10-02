Acerca Víctor Leija servicios municipales a familias de Cuatro Ciénegas

Durante la actividad, las familias pudieron acercarse a las dependencias municipales para realizar gestiones, recibir orientación y plantear necesidades relacionadas principalmente con servicios públicos, entre otras situaciones.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Ayuntamiento llevó servicios y atención de sus diferentes áreas a la colonia Benito Juárez, como parte de una jornada de atención ciudadana encabezada por el alcalde de Cuatro Ciénegas , Víctor Manuel Leija Vega.

Leija Vega señaló que llevar estas jornadas directamente a las colonias permite conocer de primera mano las necesidades de las familias y dar seguimiento a las solicitudes.

“Un gobierno cercano es un gobierno que escucha, que sale a territorio y que está con la gente. Para nosotros es muy importante atender personalmente a las familias, conocer sus necesidades y buscar soluciones de manera conjunta”, dijo.

Destacó que el objetivo es mantener atención directa con la ciudadanía, principalmente con quienes por diferentes circunstancias no pueden trasladarse a las oficinas del Ayuntamiento para realizar un trámite o solicitar apoyo.

“Queremos que la ciudadanía sepa que estamos para servirles y que cada petición será escuchada. Nuestro compromiso es seguir trabajando de cerca, recorriendo las colonias y atendiendo a nuestra gente”, afirmó.

El municipio informó que estas jornadas buscan mantener presencia en las colonias y fortalecer la atención directa a las familias de Cuatro Ciénegas.