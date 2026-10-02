Acerca Víctor Leija servicios municipales a familias de Cuatro Ciénegas
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El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la jornada en la colonia Benito Juárez, donde las familias realizaron gestiones y plantearon necesidades
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Ayuntamiento llevó servicios y atención de sus diferentes áreas a la colonia Benito Juárez, como parte de una jornada de atención ciudadana encabezada por el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega.
Durante la actividad, las familias pudieron acercarse a las dependencias municipales para realizar gestiones, recibir orientación y plantear necesidades relacionadas principalmente con servicios públicos, entre otras situaciones.
Leija Vega señaló que llevar estas jornadas directamente a las colonias permite conocer de primera mano las necesidades de las familias y dar seguimiento a las solicitudes.
“Un gobierno cercano es un gobierno que escucha, que sale a territorio y que está con la gente. Para nosotros es muy importante atender personalmente a las familias, conocer sus necesidades y buscar soluciones de manera conjunta”, dijo.
Destacó que el objetivo es mantener atención directa con la ciudadanía, principalmente con quienes por diferentes circunstancias no pueden trasladarse a las oficinas del Ayuntamiento para realizar un trámite o solicitar apoyo.
“Queremos que la ciudadanía sepa que estamos para servirles y que cada petición será escuchada. Nuestro compromiso es seguir trabajando de cerca, recorriendo las colonias y atendiendo a nuestra gente”, afirmó.
El municipio informó que estas jornadas buscan mantener presencia en las colonias y fortalecer la atención directa a las familias de Cuatro Ciénegas.