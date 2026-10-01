Cateo en Cuatro Ciénegas termina con aseguramiento de cristal y mariguana

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Saltillo
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    Cateo en Cuatro Ciénegas termina con aseguramiento de cristal y mariguana
    El cateo fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE en la calle Castillo B., de la colonia Elsa Hernández. LIDIET MEXICANO

La persona relacionada con la droga sería reincidente en actividades ilícitas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un cateo realizado en un domicilio de la colonia Elsa Hernández, en Cuatro Ciénegas, terminó con el aseguramiento de varias dosis de presunta droga, entre ellas cristal y mariguana.

Durante el operativo, las autoridades localizaron 30 bolsas de plástico con una sustancia semigranulada con características del cristal, además de otras siete bolsas que contenían hierba verde y seca, presuntamente mariguana.

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La movilización se realizó la tarde del miércoles 30 de septiembre y estuvo encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Mando Coordinado de Cuatro Ciénegas y personal del Ejército Mexicano.

El cateo se efectuó en un domicilio ubicado sobre la calle Castillo B. Aguirre de la colonia Elsa Hernández, con una orden autorizada por un juez de primera instancia en Materia Penal.

$!Elementos de varias corporaciones de seguridad paticiparon en el operativo antidrogas.
Elementos de varias corporaciones de seguridad paticiparon en el operativo antidrogas. LIDIET MEXICANO

En las diligencias también participaron agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Cabe señalar que, de acuerdo con información de las autoridades, la persona relacionada con el domicilio cateado sería reincidente en actividades relacionadas con la venta de narcóticos, por lo que las investigaciones continuarán para establecer su situación jurídica.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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