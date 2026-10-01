Cateo en Cuatro Ciénegas termina con aseguramiento de cristal y mariguana

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un cateo realizado en un domicilio de la colonia Elsa Hernández, en Cuatro Ciénegas, terminó con el aseguramiento de varias dosis de presunta droga, entre ellas cristal y mariguana. Durante el operativo, las autoridades localizaron 30 bolsas de plástico con una sustancia semigranulada con características del cristal, además de otras siete bolsas que contenían hierba verde y seca, presuntamente mariguana.

La movilización se realizó la tarde del miércoles 30 de septiembre y estuvo encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Mando Coordinado de Cuatro Ciénegas y personal del Ejército Mexicano. El cateo se efectuó en un domicilio ubicado sobre la calle Castillo B. Aguirre de la colonia Elsa Hernández, con una orden autorizada por un juez de primera instancia en Materia Penal.

En las diligencias también participaron agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. Cabe señalar que, de acuerdo con información de las autoridades, la persona relacionada con el domicilio cateado sería reincidente en actividades relacionadas con la venta de narcóticos, por lo que las investigaciones continuarán para establecer su situación jurídica.