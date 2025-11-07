Acercar la ciencia y tecnología a las infancias es clave para despertar vocaciones profesionales: Coecyt

    Acercar la ciencia y tecnología a las infancias es clave para despertar vocaciones profesionales: Coecyt
    El director del consejo, Mario Valdés Garza, destacó la necesidad de implementar estrategias que acerquen la ciencia a más escuelas FOTO: ESPECIAL

El Coecyt ha podido acercar la ciencia y tecnología a solo el 20% de las escuelas de educación básica en la región sureste, mientras que la cobertura estatal es mucho menor.

Las largas distancias y altos costos de transporte han dificultado que el Coecyt acerque la ciencia y la tecnología a estudiantes de educación básica en Coahuila, especialmente de comunidades rurales y municipios alejados, lo que reduce las oportunidades de fomentar la vocación científica y tecnológica entre la niñez.

Ante esta situación, el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), Mario Valdés Garza, subrayó la necesidad de implementar estrategias que permitan un mayor contacto con las escuelas, pues señaló que la experiencia de visitar laboratorios motiva a los niños a interesarse por carreras científicas.

“Cuando se hacen las visitas y conocen los laboratorios, los niños dicen: ‘Esto es lo que yo quiero estudiar’. Algunos expresan que quieren ser ingenieros o químicos, porque antes ni siquiera sabían que existían esas carreras”, comentó.

Según el funcionario, la cobertura en la región Sureste es de aproximadamente un 20% de las escuelas visitadas, mientras que a nivel estatal la cifra es considerablemente menor. Según el último reporte estadístico de la Secretaría de Educación de Coahuila, en el estado hay 4 mil 634 escuelas de educación básica, lo que significaría que menos de 900 habrían tenido la oportunidad de conocer de cerca estas áreas.

Mario Valdés explicó que los principales obstáculos son el costo y la logística del transporte, que complican el traslado de estudiantes desde otros municipios hasta los laboratorios del organismo.

“A nivel estado hemos tenido visitas de Monclova, Piedras Negras, Sabinas y Torreón, pero la mayoría de las escuelas que vienen son de la región Sureste. La parte de transporte es la que se dificulta; traer estudiantes desde otros municipios encarece los costos y el tiempo se incrementa”, señaló Valdés Garza.

El Coecyt busca ampliar su alcance hacia comunidades rurales mediante talleres, pláticas y visitas guiadas que fortalezcan la vocación científica en las infancias. Estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para ofrecer a los niños nuevas oportunidades de aprendizaje.

Señaló que esta ha sido una de las necesidades expresadas durante los foros de consulta regionales, realizados en todo el estado durante septiembre y octubre, para que el Coecyt pueda ampliar su alcance y llegar a otras regiones, más allá de la zona Sureste donde actualmente opera.

Durante la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación que comenzará el próximo lunes, organizada por la Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y Tecnología, el Coecyt promoverá que las instituciones de educación media y superior del estado realicen conferencias, visitas guiadas y prácticas en laboratorios para acercar la ciencia a más niñas y niños coahuilenses.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

