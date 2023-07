Aclara Municipio de Saltillo que no hay intenciones de derribar árbol de la calle Sauce

Más de 2 mil 500 saltillenses se han unido a la defensa de un árbol. Se trata del nogal que se encuentra en medio de la calle Sauce, en la colonia Jardín, al norte de ciudad, y que de acuerdo con vecinos hay intenciones de derribarlo para dar paso a una calle de un desarrollo colindante de departamentos.

A través de la plataforma Change.org, Said Martínez lanzó la petición de firmas para apoyar a los vecinos del sector y que el nogal no sea derribado. Los vecinos han colocado letreros en el árbol y aunque no están en contra del desarrollo de departamentos colindante de la calle Sauce, piden que si en ese sitio se planea tener una nueva vialidad, el árbol sea respetado.

Por su parte, el Municipio de Saltillo, a través de la Dirección del Medio Ambiente, dio a conocer que no tienen ni peticiones ni tampoco intenciones de derribar el nogal de la calle Sauce.

La característica principal de este árbol, con más de 30 años de antigüedad, es que está en medio de la calle que conecta a la colonia Los Ángeles con la colonia Jardín y a su vez con el bulevar Venustiano Carranza; esa vialidad es importante porque está frente al Hospital General número dos y en los últimos años ha aumentado su circulación.