Acreditan detención arbitraria y siembra de droga por policías estatales en Parras

Coahuila
/ 25 diciembre 2025
    Acreditan detención arbitraria y siembra de droga por policías estatales en Parras
    La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila documentó irregularidades graves en la detención de un trabajador de la construcción por parte de la Policía en Parras de la Fuente. FOTO: CORTESÍA

La CDHEC emitió la recomendación 30/2025 contra la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila tras acreditar la detención arbitraria y la fabricación de un delito contra un ciudadano

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación 30/2025 contra la Secretaría de Seguridad Pública estatal, luego de comprobar que elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron de forma arbitraria a un ciudadano en Parras de la Fuente y le fabricaron un delito por presunta posesión de drogas.

Los hechos ocurrieron a inicios de agosto de 2022 en una colonia de Parras cuando, de acuerdo con la investigación, la víctima caminaba rumbo a su trabajo de albañilería con una mochila de herramientas, cuando fue interceptada por una patrulla estatal.

TE PUEDE INTERESAR: SICT invierte 180 millones de pesos en conservación de carreteras de Coahuila en 2025

En su queja, el afectado relató que aceptó una revisión voluntaria, pero aun sin encontrarle nada ilegal, los policías lo esposaron y lo trasladaron a una base, donde permaneció incomunicado durante varias horas. Posteriormente, fue llevado a Saltillo y puesto a disposición del Ministerio Público, acusado de portar cristal.

La versión oficial de los agentes señaló que la detención ocurrió más tarde y que el joven arrojó un envoltorio con metanfetamina al verlos; sin embargo, la CDHEC determinó que ese relato no era creíble y presentó diversas inconsistencias frente a las pruebas recabadas.

Entre ellas, destacó que los policías reportaron haber detenido y leído sus derechos al ciudadano en apenas dos minutos, pero tardaron más de tres horas en ponerlo a disposición de la autoridad sin justificar el retraso.

Además, un examen de laboratorio independiente dio negativo a consumo de drogas, contrario a lo asentado por la propia Secretaría de Seguridad Pública.

El caso fue cerrado en la vía judicial debido a que un juez de control decretó el sobreseimiento y concluyó que el delito “no se cometió como fue informado” por los policías, confirmando la inocencia del detenido.

Sin embargo, la Comisión acreditó violaciones a los derechos a la libertad personal, legalidad y seguridad jurídica, así como a la propiedad, ya que la mochila y las herramientas de trabajo del afectado nunca le fueron devueltas tras la detención.

En los puntos recomendatorios, la CDHEC pidió a la Secretaría de Seguridad Pública iniciar procedimientos administrativos y penales contra los agentes involucrados, reparar el daño económico y moral a la víctima y reforzar la capacitación y ética policial para evitar que casos como este se repitan.

Temas


Derechos humanos
Seguridad
Abuso de autoridad

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

