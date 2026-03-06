$!Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila

Monterrey, Nuevo León.- En colaboración con el estado de Coahuila, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la Alerta Amber para dar con el paradero de la jovencita Mía Alizee Váquez Franco.

La menor, de 17 años, desapareció en Ramos Arizpe, Coahuila el pasado 4 de marzo.

