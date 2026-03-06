Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
/ 6 marzo 2026
La joven, de 17 años, desapareció en Ramos Arizpe el pasado 4 de marzo
Monterrey, Nuevo León.- En colaboración con el estado de Coahuila, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la Alerta Amber para dar con el paradero de la jovencita Mía Alizee Váquez Franco.
La menor, de 17 años, desapareció en Ramos Arizpe, Coahuila el pasado 4 de marzo.
De acuerdo con la Alerta Amber emitida, la adolescente es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello lacio en color castaño oscuro y ojos del mismo color; mide 1.65 metros y como señas particulares usa brackets, tiene manchas blancas en el cuello y una cicatriz en el glúteo de aproximadamente 1.5 centímetros.
Cualquier dato el paradero de la joven el número disponible es el 55 5346 2516.