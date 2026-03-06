Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila

Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
    Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe. Especial

La joven, de 17 años, desapareció en Ramos Arizpe el pasado 4 de marzo

Monterrey, Nuevo León.- En colaboración con el estado de Coahuila, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la Alerta Amber para dar con el paradero de la jovencita Mía Alizee Váquez Franco.

La menor, de 17 años, desapareció en Ramos Arizpe, Coahuila el pasado 4 de marzo.

$!Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila

De acuerdo con la Alerta Amber emitida, la adolescente es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello lacio en color castaño oscuro y ojos del mismo color; mide 1.65 metros y como señas particulares usa brackets, tiene manchas blancas en el cuello y una cicatriz en el glúteo de aproximadamente 1.5 centímetros.

Cualquier dato el paradero de la joven el número disponible es el 55 5346 2516.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

