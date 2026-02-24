En su cumpleaños, continúa búsqueda de joven en Saltillo

La Comisión de Búsqueda de Personas difundió una ficha para localizar a Irvin de Jesús Galindo Flores, joven de 24 años reportado como desaparecido en Saltillo. La autoridad solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial, Irvin fue visto por última vez el 18 de febrero de 2026 en esta ciudad. Desde entonces, no se tienen datos sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda.

El joven nació el 24 de febrero de 2000. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de complexión media y tez aperlada. Tiene el cabello rapado y ojos color café oscuro. Como señas particulares, presenta un lunar en la nariz del lado derecho y utiliza lentes.

Además, cuenta con tatuajes distintivos: uno en la espalda con forma de dragón y otro en el pecho con diseño de nubes, características que podrían facilitar su identificación.