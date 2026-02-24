En su cumpleaños, continúa búsqueda de joven en Saltillo

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    En su cumpleaños, continúa búsqueda de joven en Saltillo
    Al momento de su desaparición vestía pantalón azul marino, playera negra y portaba mochila negra con rojo. REDES SOCIALES

Fue visto por última vez el 18 de febrero en Saltillo; mide 1.70 metros, tiene un lunar en la nariz y tatuajes de dragón y nubes

La Comisión de Búsqueda de Personas difundió una ficha para localizar a Irvin de Jesús Galindo Flores, joven de 24 años reportado como desaparecido en Saltillo. La autoridad solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial, Irvin fue visto por última vez el 18 de febrero de 2026 en esta ciudad. Desde entonces, no se tienen datos sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda.

El joven nació el 24 de febrero de 2000. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de complexión media y tez aperlada. Tiene el cabello rapado y ojos color café oscuro. Como señas particulares, presenta un lunar en la nariz del lado derecho y utiliza lentes.

Además, cuenta con tatuajes distintivos: uno en la espalda con forma de dragón y otro en el pecho con diseño de nubes, características que podrían facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera negra, botas de seguridad negras, cachucha negra y portaba una mochila negra con rojo.

La Comisión de Búsqueda pidió que cualquier información relacionada con su paradero sea reportada de inmediato a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. También se puede establecer contacto a través de las redes sociales oficiales identificadas como Comisión de Búsqueda Coahuila, en Facebook; @cbecoahuila, en la red social X; y la cuenta Comisiondebusqueda.

Las autoridades exhortaron a la población a compartir la ficha y proporcionar cualquier dato que pueda contribuir a su localización. La información recibida será canalizada a las instancias correspondientes para fortalecer las acciones de búsqueda.

La desaparición ocurrió en la capital del estado, y hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que fue visto por última vez. La investigación continúa abierta mientras familiares y autoridades mantienen activos los mecanismos para ubicarlo.

