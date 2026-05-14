$!Activan búsqueda por joven desaparecido en cerro de Saltillo y menor extraviado en Ciudad Acuña

La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó fichas de búsqueda para localizar a dos personas reportadas como desaparecidas en distintos municipios de la entidad, entre ellas un joven que presuntamente subió a un cerro en Saltillo antes de perder contacto con sus familiares. El primer caso corresponde a Jesús Bernal García, de 24 años de edad, quien fue reportado como no localizado desde el pasado 11 de mayo en la capital coahuilense.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el joven fue visto por última vez en la colonia La Minita, al poniente de Saltillo. Familiares y conocidos señalaron que tras dirigirse hacia un cerro no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Las autoridades detallaron que Jesús Bernal mide aproximadamente 1.68 metros, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro corto y ojos café oscuro. Como seña particular tiene un tatuaje en el brazo derecho con la palabra “Dilan”. Al momento de su desaparición vestía una chaqueta negra, cachucha del mismo color, pantalón de mezclilla y zapatos de seguridad. MENOR DESAPARECE EN CD. ACUÑA En un segundo hecho, la Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Norte II emitió una ficha de búsqueda para localizar a Dilan Michelle Juárez Hernández, adolescente de 13 años reportado como desaparecido en Ciudad Acuña. Según el reporte oficial, el menor fue visto por última vez este 14 de mayo en la Zona Centro de aquella ciudad fronteriza y desde entonces se desconoce su ubicación. La dependencia informó que el adolescente es de complexión delgada, tez aperlada, ojos café oscuro, nariz chata y cejas perfiladas. Vestía pantalón de mezclilla, camisa negra y chanclas al momento de su desaparición.

La Fiscalía exhortó a la población a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a ubicar a ambas personas, recordando que cualquier dato puede ser clave para avanzar en las labores de localización. Para reportes o información relacionada con estos casos, las autoridades pusieron a disposición el número de emergencias 911 y la línea directa 844 438 0700.

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