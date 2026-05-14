FGE analiza situación de madre de niñas arrolladas por tren en Saltillo; ‘intentaban abordarlo’

La mujer involucrada en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 13 de mayo al norte de Saltillo, donde murió una niña de 3 años, continúa bajo investigación y a disposición de la Fiscalía General del Estado. El caso se registró cuando Joseline “N” acudió a una escuela primaria ubicada entre Vito Alessio Robles y prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija de 11 años.

De acuerdo con las versiones integradas en la investigación, la mujer intentó cruzar las vías sin percatarse de la cercanía del tren. Durante la maniobra, la carreola donde trasladaba a la menor quedó atorada y la niña salió proyectada. Asimismo, las autoridades también señalan que la familia presuntamente intentaba abordar el tren en movimiento, situación que continúa siendo investigada por la Fiscalía. La menor fue trasladada por un automovilista a la Clínica 2 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tras el accidente, autoridades procedieron con la detención de la madre para iniciar las investigaciones correspondientes. Aunque el caso continúa en integración, autoridades estatales señalaron que existe la posibilidad de judicializarlo por una presunta omisión de cuidados. No obstante, también indicaron que los hechos podrían ser considerados a título de culpa, por lo que no existirían elementos para que la mujer enfrente prisión. El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que se estableció un plazo de 72 horas para definir la situación jurídica de la mujer. Fuentes cercanas al caso señalaron además que Joseline “N”, refugiada en México y originaria de Guatemala, contaría con asesoría legal para atender su situación jurídica mediante mecanismos de reparación.

Fernández Montañez informó que la mujer ha recibido atención psicológica y acompañamiento emocional mientras avanza el proceso. “Es un tema que no tenemos todos los elementos en la carpeta todavía. Y sí les puedo decir que la fiscalía tiene que actuar conforme dice la ley”, declaró. El funcionario añadió que la Fiscalía mantiene un enfoque cuidadoso, “humano”, por el contexto emocional del caso y confirmó que la mujer recibe atención integral con apoyo médico y psicológico especializado. Asimismo, indicó que la dependencia mantiene coordinación con el consulado de Guatemala para dar seguimiento a los trámites y necesidades de la familia. Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que las hijas de 11 y 1 año permanecerán bajo seguimiento del organismo. La menor más pequeña, quien resultó lesionada en el accidente, ha mostrado mejoría tras permanecer internada. La dependencia también confirmó que ya logró contactar a familiares en Guatemala que brindarán apoyo a las menores.

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Armando Ríos Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero. Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.