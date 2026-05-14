FGE analiza situación de madre de niñas arrolladas por tren en Saltillo; ‘intentaban abordarlo’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    FGE analiza situación de madre de niñas arrolladas por tren en Saltillo; ‘intentaban abordarlo’
    La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la indagatoria tras el accidente ocurrido en un cruce ferroviario al norte de Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

El incidente ocurrió cuando la familia guatemalteca intentaba abordar el tren en movimiento. Sobre el estatus jurídico de la madre, el Fiscal señaló que buscan llevar el caso con un enfoque humano

La mujer involucrada en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 13 de mayo al norte de Saltillo, donde murió una niña de 3 años, continúa bajo investigación y a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El caso se registró cuando Joseline “N” acudió a una escuela primaria ubicada entre Vito Alessio Robles y prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija de 11 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-distrae-con-el-telefono-y-termina-impactando-vochito-recien-vendido-en-el-libramiento-oft-CN20696859

De acuerdo con las versiones integradas en la investigación, la mujer intentó cruzar las vías sin percatarse de la cercanía del tren. Durante la maniobra, la carreola donde trasladaba a la menor quedó atorada y la niña salió proyectada.

Asimismo, las autoridades también señalan que la familia presuntamente intentaba abordar el tren en movimiento, situación que continúa siendo investigada por la Fiscalía.

La menor fue trasladada por un automovilista a la Clínica 2 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tras el accidente, autoridades procedieron con la detención de la madre para iniciar las investigaciones correspondientes.

Aunque el caso continúa en integración, autoridades estatales señalaron que existe la posibilidad de judicializarlo por una presunta omisión de cuidados. No obstante, también indicaron que los hechos podrían ser considerados a título de culpa, por lo que no existirían elementos para que la mujer enfrente prisión.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que se estableció un plazo de 72 horas para definir la situación jurídica de la mujer.

Fuentes cercanas al caso señalaron además que Joseline “N”, refugiada en México y originaria de Guatemala, contaría con asesoría legal para atender su situación jurídica mediante mecanismos de reparación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-camion-sobre-auto-y-domicilio-tras-volcadura-en-saltillo-CN20691443

Fernández Montañez informó que la mujer ha recibido atención psicológica y acompañamiento emocional mientras avanza el proceso.

“Es un tema que no tenemos todos los elementos en la carpeta todavía. Y sí les puedo decir que la fiscalía tiene que actuar conforme dice la ley”, declaró.

El funcionario añadió que la Fiscalía mantiene un enfoque cuidadoso, “humano”, por el contexto emocional del caso y confirmó que la mujer recibe atención integral con apoyo médico y psicológico especializado.

Asimismo, indicó que la dependencia mantiene coordinación con el consulado de Guatemala para dar seguimiento a los trámites y necesidades de la familia.

Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que las hijas de 11 y 1 año permanecerán bajo seguimiento del organismo. La menor más pequeña, quien resultó lesionada en el accidente, ha mostrado mejoría tras permanecer internada.

La dependencia también confirmó que ya logró contactar a familiares en Guatemala que brindarán apoyo a las menores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Menores De Edad
Investigaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


FGE

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La traición como propuesta política

La traición como propuesta política
true

Rocha Moya cambió la paz por bienes mal habidos

true

POLITICÓN: Coahuila no es prioridad para Morena: A 24 días de la elección, Ariadna Montiel prioriza agenda en Chihuahua
La otra menor que viajaba en la carriola se encuentra hospitalizada.

Tren causa muerte de niña de tres años, en Saltillo
Cocineras y productores locales ofrecerán alimentos elaborados de manera artesanal durante los tres días del evento.

Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026

Saltillo Soccer jugará la Semifinal de Vuelta ante Charales de Chapala en el Estadio Olímpico, donde buscará avanzar a la Final de la Liga TDP MX.

Saltillo Soccer confirma el Estadio Olímpico para la Semifinal de Vuelta ante Chapala en Liga TDP MX

Irán habría restablecido el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho.

Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares
Una calle en el barrio de Satwa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una zona con una gran población de trabajadores migrantes.

Los países del Golfo detienen a ‘traidores’ chiíes en medio de la guerra con Irán