Activan operativo en Coahuila por Frente Frío 30; prevén posible aguanieve, fuertes vientos y lluvias

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 enero 2026
    Activan operativo en Coahuila por Frente Frío 30; prevén posible aguanieve, fuertes vientos y lluvias
    Este domingo se espera una drástica caída en las temperaturas con posibilidad de caída de aguanieve. Foto: Especial

Autoridades llaman a tomar precauciones ante drástico cambio en temperaturas en las próximas horas

El Gobierno del Estado de Coahuila activó un operativo preventivo ante el ingreso del Frente Frío número 30 y su masa de aire ártico, el cual provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias fuertes con descargas eléctricas, vientos intensos y la posible caída de aguanieve o nieve en diversas regiones de la entidad.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que las condiciones climatológicas se intensificarán durante la tarde-noche del sábado, así como el domingo y lunes, con mayor impacto en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto. En las regiones Laguna y Sureste, aunque el impacto será menor, se prevén bajas temperaturas en zonas serranas, por lo que se mantiene vigilancia permanente en todo el territorio estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por tornados, lluvia engelante y bajas temperaturas en Coahuila con la llegada del frente frío 31

Como parte de las acciones preventivas, se desplegó un operativo en refugios temporales para verificar su disponibilidad, apertura y correcto funcionamiento, asegurando que cuenten con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, sanitarios, colchonetas, cobijas y alimentos, además de condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

Asimismo, se coordina el traslado de personas en situación de calle, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, priorizando a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión virtual de coordinación con los 38 municipios del estado, en la que se reforzó la colaboración con instancias federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatales y municipales, para atender de manera oportuna cualquier contingencia.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que se mantiene en alerta, con capacidad operativa en hospitales y personal médico preparado para atender urgencias relacionadas con las condiciones invernales, y reiteró el llamado a evitar el uso de asadores o artefactos improvisados en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad