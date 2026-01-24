Activan operativo en Coahuila por Frente Frío 30; prevén posible aguanieve, fuertes vientos y lluvias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades llaman a tomar precauciones ante drástico cambio en temperaturas en las próximas horas
El Gobierno del Estado de Coahuila activó un operativo preventivo ante el ingreso del Frente Frío número 30 y su masa de aire ártico, el cual provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias fuertes con descargas eléctricas, vientos intensos y la posible caída de aguanieve o nieve en diversas regiones de la entidad.
La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que las condiciones climatológicas se intensificarán durante la tarde-noche del sábado, así como el domingo y lunes, con mayor impacto en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto. En las regiones Laguna y Sureste, aunque el impacto será menor, se prevén bajas temperaturas en zonas serranas, por lo que se mantiene vigilancia permanente en todo el territorio estatal.
TE PUEDE INTERESAR: Alertan por tornados, lluvia engelante y bajas temperaturas en Coahuila con la llegada del frente frío 31
Como parte de las acciones preventivas, se desplegó un operativo en refugios temporales para verificar su disponibilidad, apertura y correcto funcionamiento, asegurando que cuenten con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, sanitarios, colchonetas, cobijas y alimentos, además de condiciones adecuadas de seguridad e higiene.
Asimismo, se coordina el traslado de personas en situación de calle, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, priorizando a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.
⚠️❄️Aviso especial sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas derivadas de la tercera #TormentaInvernal de la temporada y del #FrenteFrío 30.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 25, 2026
Reproduce el video para mayor información. ⤵️ pic.twitter.com/rmeUx1isso
El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión virtual de coordinación con los 38 municipios del estado, en la que se reforzó la colaboración con instancias federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatales y municipales, para atender de manera oportuna cualquier contingencia.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención, Coahuila! Frentes fríos 30 y 31 ocasionarán la tercera tormenta invernal en la región
Por su parte, la Secretaría de Salud informó que se mantiene en alerta, con capacidad operativa en hospitales y personal médico preparado para atender urgencias relacionadas con las condiciones invernales, y reiteró el llamado a evitar el uso de asadores o artefactos improvisados en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.