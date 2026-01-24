Activan operativo en Coahuila por Frente Frío 30; prevén posible aguanieve, fuertes vientos y lluvias

El Gobierno del Estado de Coahuila activó un operativo preventivo ante el ingreso del Frente Frío número 30 y su masa de aire ártico, el cual provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias fuertes con descargas eléctricas, vientos intensos y la posible caída de aguanieve o nieve en diversas regiones de la entidad.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que las condiciones climatológicas se intensificarán durante la tarde-noche del sábado, así como el domingo y lunes, con mayor impacto en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto. En las regiones Laguna y Sureste, aunque el impacto será menor, se prevén bajas temperaturas en zonas serranas, por lo que se mantiene vigilancia permanente en todo el territorio estatal.

Como parte de las acciones preventivas, se desplegó un operativo en refugios temporales para verificar su disponibilidad, apertura y correcto funcionamiento, asegurando que cuenten con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, sanitarios, colchonetas, cobijas y alimentos, además de condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

Asimismo, se coordina el traslado de personas en situación de calle, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, priorizando a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.