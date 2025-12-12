Acuerdo de pago de agua podría afectar a productores de Coahuila y otros estados

Coahuila
12 diciembre 2025
    Acuerdo de pago de agua podría afectar a productores de Coahuila y otros estados
    Agricultores de Coahuila advierten afectaciones en cultivos ante la discusión sobre el pago de agua a Estados Unidos. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Expertos destacan que nuevos aranceles a productos del campo afectarían también a consumidores en Estados Unidos

La discusión entre México y Estados Unidos sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 volvió a encender alertas en la frontera norte, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara aplicar un arancel a productos mexicanos si no se entregan volúmenes adicionales de agua antes del 31 de diciembre. La advertencia, dirigida al gobierno mexicano, apunta a exigir la liberación de 200 mil pies-acres de agua como condición para evitar la medida comercial.

En este contexto, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, advirtió que responder a esa presión podría provocar un impacto severo en los estados productores, entre ellos Coahuila. En su evaluación, entregar agua en las proporciones solicitadas comprometería el abasto para consumo humano y para las actividades agrícolas, que dependen directamente de los sistemas de riego en seis entidades: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.

Según Esteve, la región vive ya un escenario de estrés hídrico significativo, con millones de habitantes y extensas áreas de cultivo sujetas a disponibilidad limitada del recurso. Ceder a la demanda estadounidense, afirmó, agravaría la vulnerabilidad de las comunidades rurales y reduciría la capacidad productiva de áreas agrícolas estratégicas. Incluso aseguró que la falta de agua podría detonar migración hacia Estados Unidos ante la pérdida de cosechas y empleos vinculados al campo.

El dirigente también cuestionó las repercusiones comerciales planteadas por Washington. Recordó que los aranceles propuestos por Trump afectan directamente la cadena agroalimentaria en ambos países, pues gravar productos como tomate o aguacate elevaría costos para el consumidor estadounidense, que ya enfrenta incrementos en alimentos y bienes esenciales.

El planteamiento estadounidense coincide con el reclamo de agricultores de Texas, Nuevo México, Arizona y California, quienes consideran insuficientes las entregas de agua provenientes de México. Estos productores presionan para que el tema sea incorporado como prioridad en la revisión del T-MEC, al señalar afectaciones en sus cosechas.

Mientras tanto, el CNA insistió en que cualquier decisión sobre el cumplimiento del tratado debe tomar en cuenta la seguridad alimentaria y el derecho al agua de las comunidades mexicanas. El organismo llamó a revisar las condiciones actuales de disponibilidad hídrica y pidió responsabilidades internas para corregir problemas existentes en la gestión del recurso.

El escenario mantiene en incertidumbre a productores de Coahuila y del resto de los estados fronterizos, quienes dependen de la estabilidad en el suministro para sostener su actividad agrícola y garantizar abasto local de alimentos.

(Con información de medios nacionales)

Temas


Acuerdos
Agua
Productores

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

