Acuerdo de pago de agua podría afectar a productores de Coahuila y otros estados

La discusión entre México y Estados Unidos sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 volvió a encender alertas en la frontera norte, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara aplicar un arancel a productos mexicanos si no se entregan volúmenes adicionales de agua antes del 31 de diciembre. La advertencia, dirigida al gobierno mexicano, apunta a exigir la liberación de 200 mil pies-acres de agua como condición para evitar la medida comercial.

En este contexto, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, advirtió que responder a esa presión podría provocar un impacto severo en los estados productores, entre ellos Coahuila. En su evaluación, entregar agua en las proporciones solicitadas comprometería el abasto para consumo humano y para las actividades agrícolas, que dependen directamente de los sistemas de riego en seis entidades: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.

TE PUEDE INTERESAR: Resulta trabajo en equipo en indicadores positivos de seguridad: Manolo Jiménez

Según Esteve, la región vive ya un escenario de estrés hídrico significativo, con millones de habitantes y extensas áreas de cultivo sujetas a disponibilidad limitada del recurso. Ceder a la demanda estadounidense, afirmó, agravaría la vulnerabilidad de las comunidades rurales y reduciría la capacidad productiva de áreas agrícolas estratégicas. Incluso aseguró que la falta de agua podría detonar migración hacia Estados Unidos ante la pérdida de cosechas y empleos vinculados al campo.

El dirigente también cuestionó las repercusiones comerciales planteadas por Washington. Recordó que los aranceles propuestos por Trump afectan directamente la cadena agroalimentaria en ambos países, pues gravar productos como tomate o aguacate elevaría costos para el consumidor estadounidense, que ya enfrenta incrementos en alimentos y bienes esenciales.

El planteamiento estadounidense coincide con el reclamo de agricultores de Texas, Nuevo México, Arizona y California, quienes consideran insuficientes las entregas de agua provenientes de México. Estos productores presionan para que el tema sea incorporado como prioridad en la revisión del T-MEC, al señalar afectaciones en sus cosechas.

Mientras tanto, el CNA insistió en que cualquier decisión sobre el cumplimiento del tratado debe tomar en cuenta la seguridad alimentaria y el derecho al agua de las comunidades mexicanas. El organismo llamó a revisar las condiciones actuales de disponibilidad hídrica y pidió responsabilidades internas para corregir problemas existentes en la gestión del recurso.

El escenario mantiene en incertidumbre a productores de Coahuila y del resto de los estados fronterizos, quienes dependen de la estabilidad en el suministro para sostener su actividad agrícola y garantizar abasto local de alimentos.

(Con información de medios nacionales)