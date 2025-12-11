Resulta trabajo en equipo en indicadores positivos de seguridad: Manolo Jiménez

Coahuila
/ 11 diciembre 2025
    Resulta trabajo en equipo en indicadores positivos de seguridad: Manolo Jiménez
    Jiménez Salinas dijo que ha sido vital la coordinación con el gobierno federal. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Coahuila participó en sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Protección Civil

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó ayer en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Protección Civil, donde ratificó su compromiso de trabajar en equipo por la seguridad de Coahuila.

Los eventos fueron encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch y la fiscal general de la república, Ernestina Godoy.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de ‘Limones’ respondió a un llamado de auxilio, afirma Gobernador de Coahuila

Jiménez agradeció por el operativo que se llevó a cabo en La Laguna, en donde se dio un golpe muy significativo con la detención de un presunto delincuente relacionado con los delitos de extorsión en esta región.

“Definitivamente el trabajo en equipo da mejores resultados. Le agradecemos Presidenta profundamente por todo su apoyo, y esta fórmula mágica en seguridad de trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos y el gobierno, pues está dando resultados en Coahuila”, puntualizó Manolo Jiménez.

El mandatario estatal destacó que Coahuila registra los mejores indicadores en seguridad desde 1993, cuando iniciaron las mediciones en la materia.

“Muchas gracias presidenta, cuenta con nosotros”, reiteró Manolo Jiménez, y comentó que en el Congreso local de Coahuila ya está la iniciativa para homologar la ley de extorsión.

Informó que en Coahuila se trabaja en el fortalecimiento de las policías municipales y estatal y detalló que se tiene un proyecto de fortalecimiento para la fiscalía estatal desde el año pasado.

En nombre de los gobernadores priistas (Coahuila y Durango), Jiménez Salinas reiteró su compromiso y el de su homólogo Esteban Villegas por continuar trabajando con voluntad y coordinación con autoridades federales contra delincuentes. Destacó operativos contra el huachicol y el narcomenudeo.

Por otro lado, resaltó los resultados positivos del nuevo modelo de seguridad federal.

También destacó que, al cierre de noviembre de 2025, Coahuila registra una disminución en homicidios dolosos del 29.3 por ciento, en comparación del mismo periodo de 2024, de los cuales, el 98.8 por ciento han sido resueltos.

El 2025 fue el año con el menor número de homicidios dolosos en la entidad, de los últimos 30 años. De la misma manera, en Coahuila se ha registrado una disminución del 56.6 por ciento en los feminicidios, respecto a 2024; y de estos, se tienen resueltos el 100 por ciento.

