Acuña conmemora centenario de la Canaco; destaca Emilio de Hoyos papel del comercio organizado

En su mensaje, el alcalde Emilio de Hoyos subrayó que el comercio organizado constituye una pieza clave para el desarrollo económico y social de la ciudad, al destacar que inversión, comercio y empleo están directamente vinculados con el bienestar de las familias.

ACUÑA, COAH.- La Presidencia Municipal encabezó la Sesión Solemne conmemorativa por los 100 años de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acuña (Canaco), con la presencia de autoridades municipales, civiles y militares, representantes del sector empresarial y expresidentes del organismo.

El edil reconoció que, a lo largo de su historia centenaria, la Canaco ha sido un pilar en la representación y fortalecimiento del comercio formal, consolidándose como un aliado permanente de los gobiernos municipales.

Asimismo, agradeció el respaldo y la colaboración que el organismo empresarial ha brindado a su administración en los últimos cinco años, resaltando que el trabajo coordinado ha permitido impulsar acciones y decisiones en beneficio de los acuñenses.

Finalmente, felicitó a la institución por su trayectoria y reiteró la importancia de mantener la unidad para seguir construyendo progreso y desarrollo en el municipio.

Como parte de la ceremonia, el alcalde entregó una placa conmemorativa al presidente de la Cámara, en reconocimiento a los 100 años de aportación de la Canaco al crecimiento económico y social de Acuña.