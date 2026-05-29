Acuña conmemora centenario de la Canaco; destaca Emilio de Hoyos papel del comercio organizado

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    Acuña conmemora centenario de la Canaco; destaca Emilio de Hoyos papel del comercio organizado
    Durante la Sesión Solemne por el centenario de la Canaco Acuña, el alcalde Emilio de Hoyos reconoció la trayectoria del organismo y su contribución al desarrollo económico del municipio. JOSUÉ RODRÍGUEZ

ACUÑA, COAH.- La Presidencia Municipal encabezó la Sesión Solemne conmemorativa por los 100 años de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acuña (Canaco), con la presencia de autoridades municipales, civiles y militares, representantes del sector empresarial y expresidentes del organismo.

En su mensaje, el alcalde Emilio de Hoyos subrayó que el comercio organizado constituye una pieza clave para el desarrollo económico y social de la ciudad, al destacar que inversión, comercio y empleo están directamente vinculados con el bienestar de las familias.

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$!Representantes empresariales, autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia conmemorativa por los 100 años de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acuña.
Representantes empresariales, autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia conmemorativa por los 100 años de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acuña. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El edil reconoció que, a lo largo de su historia centenaria, la Canaco ha sido un pilar en la representación y fortalecimiento del comercio formal, consolidándose como un aliado permanente de los gobiernos municipales.

Asimismo, agradeció el respaldo y la colaboración que el organismo empresarial ha brindado a su administración en los últimos cinco años, resaltando que el trabajo coordinado ha permitido impulsar acciones y decisiones en beneficio de los acuñenses.

Finalmente, felicitó a la institución por su trayectoria y reiteró la importancia de mantener la unidad para seguir construyendo progreso y desarrollo en el municipio.

Como parte de la ceremonia, el alcalde entregó una placa conmemorativa al presidente de la Cámara, en reconocimiento a los 100 años de aportación de la Canaco al crecimiento económico y social de Acuña.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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